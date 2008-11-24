Янукович призвал преодолевать кризис совместно с Россией

Лидер Партии регионов Виктор Янукович считает целесообразным создание украинско-российской совместной антикризисной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал сегодня в разговоре с корреспондентом журнала "Newsweek".

По словам В.Януковича, этот вопрос был одним из тех, которые он обсуждал на днях в Москве на встрече с российским премьером Владимиром Путиным.

Также В.Янукович выразил надежду на то, что украинские политики объединятся вокруг Стратегии развития Украины, предложенной Партией регионов и рассчитанной на длительную перспективу, которая сейчас адаптируется к новым условиям.

Лидер ПР призвал украинскую власть “прекратить гуманитарную войну внутри страны”. “Нужно отложить на определенный период сложные вопросы истории и не разъединять народ на их фоне, а объединять усилия всех граждан для борьбы с кризисом”, - подчеркнул он.

В.Янукович считает, что необходимо выписать проблемные вопросы и разработать программу по их решению, также по делу восстановления украинско-российских отношений, которые “систематически разрушаются помаранчевой властью”.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября В.ЯНУКОВИЧ в Москве принимал участие в Х съезде партии «Единая Россия».

В ходе визита он высказывал мнение, что в условиях глобального экономического кризиса Украине стоит обратиться к России за помощью. “Хорошие соседи в сложные времена всегда думают, как друг другу помочь, но, учитывая, что у нас достаточно испорченные отношения сегодня между Украиной и Россией, по моему мнению, этот вопрос сейчас является проблемным”, - сказал В.Янукович.