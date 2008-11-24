Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обсудит с министром топлива и энергетики, министром угольной промышленности инфраструктурных проектов в энергетической отрасли. Также под председательством Премьер-министра Украины состоится совещание с руководителями региональных объединений профсоюзов Украины.

Состоится Международный экспертный круглый стол на тему: «Достойный труд и трудовая миграция в Украине: отечественный рынок труда перед вызовами мирового финансово-экономического кризиса». Организатор - ВОО «Край», при поддержке Института международных отношений КНУ им.Т.Шевченко и Национального института проблем международной безопасности при СНБО

Состоится подписание Меморандума о взаимодействии между АМКУ и Федерацией работодателей Украины. Документ подпишут – и.о.председателя Комитета Александр Мельниченко и председатель Федерации Юрий Бойко.

Состоится официальное открытие VІІ Международного промышленного форума. Участники: руководство Минпромполитики Украины, представители КМУ Украины, Госпотребстандарта Украины, Международной торговой палаты, Украинской Национальной Компании «Укрверстатоинструмент» и других ведомств, представители дипкорпуса

В Информационном центре "Евро-2012 - Украина" состоится пресс-конференция первого зам.председателя КГГА Анатолия Голубченко на тему: подготовка столицы к Евро-2012

Круглый стол газеты «Известия в Украине» на тему: «Украина и Россия в ХХІ веке: поиск компромиссов или противостояние?». Участники: Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор Черномырдин; руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко; президент холдинга «Главред-Медиа» Виктор Шлинчак; директор Института археологии НАНУ Петр Толочко; директор Института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко др.

В редакции газеты «Крещатик» состоится круглый стол на тему: «Новый порядок размещения малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве».

Состоится брифинг при участии первого зам.начальника налоговой милиции, начальника ГУ налоговой милиции ГНА Украины Александра Мухина, зам. начальника налоговой милиции ГНА Украины, начальника следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Иосифа Бучинского и др. на тему: “Новые факты и результаты по делам о разоблачении и расследовании „налоговых ям” . Будет обнародован перечень предприятий, задействованных в схемах „налоговых ям”.

Круглый стол на тему: «Консолидация усилий бизнеса, власти и общественности для предотвращения негативных кризисных явлений в строительной отрасли» в рамках проведения III Международного Саммита «Недвижимость Украина» Института Адама Смита. Организаторы - Украинская Строительная Ассоциация, Строительная палата Украины, Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий».