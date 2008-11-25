”Вымпелком” начал эксплуатацию сети 3G в Приморье

Компания "Вымпелком" во вторник объявила о начале коммерческой эксплуатации мобильной сети третьего поколения (3G) в Приморском крае, сообщила РИА Новости специалист по связям с общественностью приморского филиала компании Лия Хабарова.

"Билайн" стал первым оператором в Дальневосточном регионе, который запустил сеть третьего поколения (3G) в коммерческую эксплуатацию.

"На первом этапе сеть 3G от "Билайн" будет доступна во Владивостоке, в дальнейшем охватит Уссурийск и Находку, а также аэропорт Владивостока. В планах на 2009 год - построение сети в крупных населенных пунктах Приморья", - отметила Хабарова.

Ранее компания "Вымпелком" ввела эксплуатацию мобильные сети третьего поколения в Ставрополе, Владикавказе, Казани, Чукотском автономном округе и Бурятии.