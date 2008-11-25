Бронетанковые предприятия Украины участвуют в IDEAS-2008

Ведущие предприятия бронетанковой отрасли Украины - ГП «Завод им. Малышева» и КП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова», специализирующиеся на разработке и производстве бронетехники, - принимают участие в Международной выставке оборонной продукции IDEAS-2008, которая с 22 по 29 ноября проходит в Карачи (Исламская Республика Пакистан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промполитики, тематика украинской экспозиции на выставке имеет целью продемонстрировать технологические возможности и научно-технический потенциал бронетанковой отрасли Украины в разработке новых и модернизации существующих образцов бронетанковой техники.

Кроме харьковских предприятий на выставке в этом году представлена продукция других предприятий отрасли, в частности ДП «Государственное конструкторское бюро «Луч» (Киев).

Делегацию Украины на выставке возглавляет первый заместитель министра промполитики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ. В состав делегации также вошли Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Пакистане Игорь ПАСКО, представители Министерства обороны и ГП «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс».

Участие украинской делегации в IDEAS-2008 прежде всего будет способствовать повышению международного имиджа Украины, позволит расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество с Пакистаном, другими странами Южной Азии, и как следствие - увеличить объемы экспорта товаров и услуг отечественных предприятий ОПК, говорится в сообщении.