РФ обиделась на Хорватию за визит их премьер-министра в Украину: отменили экономический форум

Посол РФ в Хорватии Анвар Азимов подтвердил отмену российско-хорватского экономического форума. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Total Croatia News.

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"У меня есть очень трудное задание. Я люблю Хорватию, и я глубоко уважаю Хорватию. Однако, я глубоко озабочен будущим хорватско-российских отношений. Моя задача как посла свести к минимуму любые последствия", - сказал Азимов.

"Ни для кого не секрет, что торговля товарами с Хорватией снизилась почти на 50 процентов. Это катастрофа. В первую очередь, страдают хорватские экспортеры и фермеры. Хорватско-российский экономический форум должен был состояться в ноябре. Однако, российские предприниматели очень патриотические. Они не поддерживают режим санкций. Они не согласны с тем, что Хорватия поддерживает эти санкции. Именно поэтому российские предприниматели не были заинтересованы приехать в Хорватию. И это является причиной того, почему хорватско-российский экономический форум не состоялся", - продолжил посол.

Азимов также упомянул о визите премьера Хорватии Андрея Пленковича до Киева.

"Прежде всего Пленкович выразил позицию ЕС в отношении Крыма и Донбасса, но я должен отметить, что есть как минимум 10 стран в Евросоюзе, которые не делают акцента на оккупации Крыма и Донбаса", - сказал он.

Ранее сообщалось, что республика Хорватия в рамках активизации отношений с Украиной готова поделиться с Украиной опытом гармонизации законодательства со стандартами Европейского Союза, а также реинтеграции оккупированных территорий.

В МИД РФ уже успели заявить, что обеспокоены созданием при правительстве Хорватии рабочей группы по сотрудничеству с Украиной, в круг задач которой предполагается включить передачу хорватского опыта относительно "мирной реинтеграции оккупированных территорий".