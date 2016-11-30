Бонус за "дружбу": Россия согласилась на участие Молдовы в зонах торговли как ЕС, так и СНГ

Россия и Молдова договорились восстанавливать торговые отношения, пишет "Коммерсант".

В Москве 29 ноября состоялось первое за последние четыре года заседание российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин, а с молдавской — зампред правительства, министр экономики Октавиан Калмык. Последний итоги переговоров комментировал с явным удовольствием, отметив, что работа завершилась успешно для обеих сторон. "Переговоры прошли позитивно и конструктивно", - заявил Калмык.

Стороны согласовали и утвердили документ под названием "План действий по развитию российско-молдавских торгово-экономических отношений на 2016-2017 годы". Его согласование в своем Twitter подтвердил Рогозин. "План действий по нормализации экономических отношений с Молдавией согласован. Но основной вопрос по пошлинам пока не решен", - написал вице-премьер. Чуть позже он добавил: "Кишинев до сих пор наивно надеется, что ЕС решит все его проблемы. А мы уверены, что не решит. И не собирается их решать". Такой комментарий российского сопредседателя комиссии уравновесил восторженное заявление Октавиана Калмыка — хотя из согласованного плана действий сторон следует, что у Молдовы вполне имеются основания торжествовать.

Читайте такжеРоссия получит рычаги влияния на Молдову, но кардинально изменить ее внешнюю политику не сможет - экспертыПервым пунктом документа значится: "Снижение торговых барьеров в российско-молдавских торгово-экономических отношениях в условиях одновременного участия Молдавии в режимах свободной торговли с ЕС и СНГ". Реализации этой задачи посвящена почти половина пятнадцатистраничного документа. Напомним, именно переговоры Кишинева с ЕС о создании ЗСТ, успешно завершившиеся в 2014 году, были поводом для недовольства Москвы и последующего выстраивания барьеров на пути экспорта молдавского вина и плодоовощной продукции в Россию. Отныне, судя по утвержденному сторонами документу, намерение Кишинева пребывать в двух торговых режимах одновременно больше Москву не беспокоит.

Снижение торговых барьеров, согласно плану, потребует от сторон регулярных контактов в рамках межправкомиссии, участия в ее работе представителей Гагаузии и Приднестровья, согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и фитосанитарного контроля. Кроме того, молдавская сторона согласилась обеспечить "неухудшение доступа российской сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынок Молдовы" в условиях гармонизации молдавского законодательства с европейским.

Молдавский Минсельхоз и Роспотребнадзор назначены ответственными за "рассмотрение возможности расширения ассортимента молдавской алкогольной продукции, поставляемой на российский рынок". Калмык анонсировал снятие ограничений уже в первом квартале будущего года.

Чтобы обеспечить благоприятные условия взаимного доступа производителей на рынки сторон, Москва и Кишинев договорились исключать дискриминационные экологические пошлины при импорте товаров, а также создать электронную систему сертификации их происхождения. Предусмотрена в плане действий и борьба с реэкспортом запрещенных к поставке в РФ товаров, Москва и Кишинев договорились создавать соответствующий механизм.

Отдельный пункт плана — продолжение сотрудничества на площадках СНГ. Здесь молдавская сторона, обычно старающаяся подчеркнуть свою безальтернативную проевропейскость, вполне прагматично обязалась обеспечить постоянное участие в работе институтов Содружества и обеспечить "присоединение Республики Молдова к вновь принимаемым решением в рамках СНГ", соблюдая "вновь возникающие обязательства по вопросам, регулирующим взаимные торгово-экономические отношения". Если новые обязательства будут конфликтовать с принятыми перед ЕС, стороны договорились о срочных консультациях.

Часть документа, посвященная энергетике, способов урегулирования существующих проблем не описывает. Долг Молдавии за газ, напомним, составляет порядка $477 млн, а Приднестровья — более $4,5 млрд. В план же включено лишь намерение создавать условия для погашения имеющейся задолженности на основании схемы, согласованной "Газпромом" и "Молдовагазом". Ее детали не приводятся.