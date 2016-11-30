Минфин изменил правила оформления и подачи жалоб налогоплательщиками

Министерство финансов усовершенствовало процедуру порядка оформления и подачи жалоб налогоплательщиков и их рассмотрения органами Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению на сайте Минфина, соответствующий приказ министерства вступил в силу с 25 ноября.

В частности, теперь налогоплательщики могут заявлять ходатайства об открытом рассмотрении жалобы, о присутствии при рассмотрении жалобы представителей средств массовой информации, осуществлять техническую фиксацию заседания с помощью фото-, видеосъемки, звукозаписи, знакомиться с материалами проверки и административного обжалования в электронной и письменной форме, делать с них копии, выписки с помощью технических средств.

При этом контролирующий орган низшего уровня обязан направить в контролирующий орган высшего уровня, который рассматривает жалобу, в электронной или письменной форме все документы, касающиеся рассмотрения жалобы. Это избавит плательщиков от необходимости "искать" материалы дела по различным инстанциям рассмотрения жалобы в ГФС.

Кроме того, приказом введены дополнительные инструменты обеспечения объективности рассмотрения жалобы. Теперь в рассмотрении жалобы имеют право принимать участие представители Минфина, Государственной регуляторной службы и представители Совета бизнес-омбудсмена.

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"Думаю, что усовершенствование процедуры административного обжалования для налогоплательщиков является одним из важных шагов по улучшению сотрудничества ГФС и налогоплательщиков. Этот приказ повысит доверие плательщиков к процедуре апелляционного обжалования и улучшит качество такой процедуры", - цитируются в сообщении слова советника министра финансов Яны Бугримовой.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80 места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.

На текущий момент в Верховной Раде зарегистрированы 39 законопроектов по вопросам дерегуляции. На их принятие, по оценкам Минэкономразвития, потребуется порядка 6 месяцев.