Главное на 25 ноября (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается валютного рынка. Президент Украины Виктор Ющенко обеспокоен сохранением высокого спроса на валюту на межбанковском рынке.

По словам Президента, вчера, 24 ноября, спрос на доллар на межбанке превышал 1 млрд. долл. При этом предложение составляло 0,5 млрд. долл.

Он назвал позитивным то, что объем средств в долларах, поступающих на счета субъектов хозяйственной деятельности и списывающихся с этих счетов, практически одинаков.

В свою очередь, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак отмечает, что уже ведется работа по определению причин высокого спроса на валюту, и до конца недели, возможно, можно будет выйти на принятие каких-либо решений в данном вопросе.

Сегодня, 25 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок - 6,42500/6,6750 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2310/0,2395 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 8,2735/8,6050 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2884/1,2886 долл. США (понедельник - 1,2579/1,2581 долл. США).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

На сегодня Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,29 грн. за доллар, снизив его на 1,9% по сравнению с курсом на 24 ноября (6,17 грн./долл.).

С 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Есть и "бюджетная" новость. Министр финансов Украины Виктор Пинзеник заявляет, что госбюджет по итогам года будет перевыполнен.

Между тем, по его словам, на сегодня наблюдаются негативные тенденции в части сокращения сборов налоговых платежей в бюджет, что может привести к невыполнению госбюджета по итогам ноября-декабря. Кроме того, есть риск сокращения таких платежей и в следующем году.

В.Пинзеник считает, что банки проявляют экономический эгоизм в отношении реального сектора экономики. По его словам, сегодня банки используют полученные средства рефинансирования не на кредитование реального сектора экономики, а для работы на валютном рынке.

Была в первой половине дня новость для энергетического сектора. Правительство намерено в кратчайшие сроки определить перечень крупных инфраструктурных проектов для первоочередной реализации в условиях негативного влияния мирового финкризиса, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на совещании с представителями ТЭК.

Премьер также отметила, что с 1996 по 2007 год объем капитальных вложений в электроэнергетику за счет всех источников финансирования составил лишь 28,7 млрд. грн., причем 81% этой суммы - средства предприятий. При таких условиях было абсолютно невозможно модернизировать отрасль, и поэтому в первоочередном порядке правительство планирует рассмотреть инфраструктурные проекты в ТЭК.

Затрагивался на заседании вопрос инвестирования углепрома. Премьер отметила, что за 17 лет из 2 760 шахт осталось 144. А производственные мощности по добыче угля со 193 млн. тонн сократились до 90 млн. тонн.

“Это значит, что все 17 лет шло сокращение объектов, которые могут давать стране уголь..., - заявила она, подчеркнув, что на сегодняшний день есть инвесторы, готовые вложить свои средства в угольную отрасль Украины.

По ее словам, правительство планирует рассмотреть инфраструктурные инвестиционные проекты по линии Минуглепрома на сумму 6,6 млрд. долл.

По линии Минтопэнерго подобные проекты имеют объем 14,9 млрд. долл. “Я думаю, что это лишь начало”, - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Не забыла премьер о ЖКХ. Ю.Тимошенко считает необходимым ускорить переход теплоснабжения жилых домов на электричество. Она дала поручение Министерству топлива и энергетики, Министерству регионального развития и строительства, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и другим профильным ведомствам во главе с руководителем группы советников премьера Виталием ГАЙДУКОМ срочно разработать концепцию обеспечения теплом и горячей водой жилых домов не за счет использования газа, а за счет электроэнергии, которой в Украине производится в два раза больше, чем используется.

Премьер также поручила создать межведомственную рабочую группу для анализа и пересмотра договоров о совместной деятельности. Анализу будут подлежать соглашения, которые в настоящее время оспариваются в европейских судебных инстанциях.

Есть новости от АМК. Антимонопольный комитет проверит обоснованность установленных «Укрпочтой» комиссий за прием от населения платежей за ЖКУ и электроэнергию. Как показал проведенный специалистами АМК мониторинг, размер этого вознаграждения, например, за прием платежей за электроэнергию составляет от 2 до 2,5%. В то же время, отдельные банки берут от 0,5-1,2% комиссионных за аналогичные услуги. Правда, «Укрпочта» занимает монопольное положение на это рынке.

АМК также начал расследование против «Укртелекома» за повышение абонплаты за пользование радиоточкой. В течение 7-8 дней комитет примет решение по данному делу.

Напомним, с 1 октября т.г. «Укртелеком» повысил абонентскую плату за пользование основной радиоточкой для населения до 6 грн. (с НДС) вместо 1,80 грн. в месяц, для юридических лиц – до 9 грн. (с НДС) вместо 1,80-3 грн. в месяц.

И новость для киевлян. АМК считает, что тарифы на проезд в метрополитене и на электротранспорте в Киеве должны быть снижены. Как подчеркивает и.о. председателя АМК Александр Мельниченко, «каждая копейка увеличения тарифов должна быть аргументирована».

Кроме того, по его словам, при увеличении тарифов на эти услуги не были проведены обсуждения с общественностью.