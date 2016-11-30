В Госслужбе занятости объяснили, какие услуги может получить работодатель

И хотя, Государственная служба занятости последнее время ориентирована больше на модернизацию, ключевой услугой для работодателей была и остается услуга по подбору квалифицированных сотрудников, – объяснили сегодня в Государственной службе занятости.

Казалось бы, подбор персонала процедура более чем стандартная, но Служба взяла на вооружения еще и формат так называемых «потоковых собеседований». Другими словами, служба организовывает событие для конкретного работодателя и приглашает туда соискателей работы, которые соответствуют указанным критериям. Таким образом, работодатель за один день может укомплектовать большое количество вакансий.

«Дня нас важна универсальность, и мы ее всячески развиваем. Для примера, найти себе работника через Службу занятости могут как небольшие предприятия со штатом всего в два человека, так и большие промышленные заводы. Для нас нет ограничений относительно количества работников, которых необходимо подобрать. Предприятие «СЕ Борднетце Украина», которое специализируется на кабельных сетях для автомобилей «Фольксваген» и «Ауди», трудоустроило за 3 года совместно с ГЗС 1576 человек. Это только выборочный пример», - рассказал заместитель Главы Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко.

Кроме этого, Служба может взять на себя обучение работников под заказ конкретного работодателя. Что это означает? В подчинении Службы действуют 11 Центров профессионально-технического обучения. Если работодателю в конкретное время необходима конкретное количество новых работников, которые соответствуют определенным им критериям – Служба научит для него работников. Таким образом, за 10 месяцев текущего года уже было обучено более 32 тысячи соискателей работы.

Так же работодатели могут обратится в Службу за подбором работников на общественные работы. С начала 2016 года, единый социальный взнос от заработной платы работников уменьшен с почти 37,5% до 22%. Несмотря на это, именно оплата ЕСВ является главной причиной не выводить заработные платы с тени. Так вот – в Службе занятости можно получить льготы на этот взнос.

Такие льготы предусмотрены в случае трудоустройства участников АТО. Трудоустройство военных, которые вернулись с войны на Востоке, сегодня, к сожалению, стало отдельной серьёзной проблемой для страны. Работодатели часто боятся брать на себя лишнюю ответственность. Статья 26 Закона «О занятости населения» дает дополнительные гарантии в содействии трудоустройства этой категории граждан. Работодателю, который трудоустраивает на новое место (по направлению Государственной службы занятости) таких людей сроком не менее двух лет, ежемесячно на протяжении года компенсируют фактические затраты в размере ЕСВ.

Такая компенсация работодателю выплачивается в случае трудоустройства лица, которое воспитывает самостоятельно ребенка возрастом до 3 лет, молодого человека, который только закончил учебное заведение и других граждан (список определен в статье 14 Закона «О занятости населения»). Болезненной темой также является трудоустройство переселенцев. Бесчисленное количество ценных работников, которыми они были в родных города, остались без работы на новом месте. Найти работу переселенцу иногда бывает очень сложно. Поэтому, Правительством было принято Постановление №696, которое делает трудоустройство людей с числа переселенцев очень выгодным. Государство обещает: если работодатель создаст для переселенца новое рабочее место и возьмет его на работу по направлению службы занятости, то на протяжении года будет получать компенсацию за выплату заработной платы. Главное требование – срок трудоустройства должен превышать срок выплаты, – объяснил заместитель Главы Государственной службы занятости (ЦА) Сергей Кравченко.