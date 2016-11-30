В России после ареста Улюкаева назначили нового министра экономики

Президент России Владимир Путин в среду предложил Максиму Орешкину, занимающему пост заместителя министра финансов, возглавить Министерство экономического развития вместо Алексея Улюкаева, отправленного в отставку 15 ноября.

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«Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал глава РФ, передает РБК.

Орешкин согласился с предложением Путина возглавить ведомство. Во время беседы с президентом он назвал приоритеты в работе Минэкономразвития на ближайшее время. В частности, он отметил, что темпы экономического роста пока не достаточны, хотя «самое плохое уже позади». «Поэтому главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики», — заявил он.

Максиму Орешкину 34 года. В 2004 году он окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Экономика». С 2002 по 2006 года он был заведующий сектором Центробанка. Следующие четыре года был управляющим директором в Росбанке. С сентября 2013 года по март 2015 года Орешкин возглавлял Департамент долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов. Позже он стал замминистра ведомства.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании за взятку в размере 2 млн долл. министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Уголовное дело в отношении него возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года 2 млн долл. за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.

Задержание Улюкаева может перерасти в первое заключение чиновника высшего ранга за все 16 лет правления Путина. Если российский суд признает экс-министра виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.