Президент Зимбабве напугал население новыми "зомби-деньгами" - люди вышли на улицы с протестами (фото)

В африканском государстве Зимбабве после введения новой отечественной валюты начались протесты. По мнению людей, новые деньги приведут вновь к гиперинфляции, как это было с начала 2000-х годов, сообщает Reuters.

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В Хараре молодые люди из оппозиционного «Движения за демократические перемены» попытались пройти по улице, размахивая плакатами «Нет деньгам Мугабе», «Нет фальшивым деньгам». Полиция использовала водометы для того, чтобы рассеять толпу.

Жители Зимбабве опасаются, что введение национальной валюты приведет к уничтожению собственных накоплений, которые хранятся в долларах США. Новая валюта обменивается на доллар США по курсу 1:1, но многие люди считают, что она скоро обесценится.

Резервный банк Зимбабве с 28 ноября начал выпускать собственную валюту, с целью решить проблему хронической нехватки денежных средств в стране.

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Новые ярко-зеленые банкноты не в полной мере являются деньгами. Это долговые расписки (bond notes) номиналом 5, 2 и 1 доллар, подлежащие обмену на американские доллары в соотношении 1:1.

По словам экспертов, введение банкнот-облигаций «последняя ставка» 92-летнего президента Роберта Мугабе, правящего Зимбабве на протяжении 36 лет, которому угрожает социальный бунт и потеря поддержки армии.

Напомним, после продолжительной гиперинфляции, правительство Зимбабве в 2009 году отменило национальную валюту, заменив его на американский доллар. Это позволило стабилизировать экономическую ситуацию в стране, однако нехватка валюты вынудила правительство вновь вернуться к печатанию собственных денег.