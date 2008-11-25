Главное на 25 ноября (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня - «Нафтогаз Украины» до 1 декабря текущего года погасит задолженность за газ, поставленный в сентябре, и часть задолженности за газ, поставленный в октябре 2008 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по результатам встречи председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины и главы «Газпрома» Алексея Миллера.

По информации «Газпрома», после этого стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

При этом на переговорах было подчеркнуто, что «переход на прямые долгосрочные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» возможен только при условии погашения украинской стороной всей имеющейся задолженности».

Сегодня на пресс-конференции в Киеве Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долл. (Россия утверждает – 2,4 млрд. долл.).

По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.Соколовский уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.

Еще одна новость в банковской сфере. Потенциальные участники завтрашнего валютного аукциона должны перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка уже сегодня. Сообщение о своем намерении провести 26 ноября валютный аукцион при условии участия в нем НБУ разослал во вторник телеграммой (№13-117/5427-16459).

Сами заявки будут приниматься завтра до 14.00. Минимальный объем заявки 100 тыс. долл.

Напомним, 19 ноября НБУ провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка без указания цели покупки валюты и с указанием только названия уполномоченного банка. В этот день объем интервенций Нацбанка составил 658 млн. долл.

Новость с валютного рынка. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова выросли. НБУ на рынок не выходил, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по доллару США открылись котировками 6,42500/6,6750 грн., к 11:00 цены выросли 6,6300/6,7300 грн. и к 12:00 достигли верха 6,7100/6,7800 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 6,7100/6,7500 грн.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2310/0,2395 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2350/0,2450 грн. и к 12:00 составили 0,2385/0,2475 грн. К закрытию торгов цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 27,3717 (-0,2399) рубля.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2884/1,2886 долл. США, а к 16:20 выросли до 1,3058/1,3060 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 8,2735/8,6050 грн., к 11:00 цены ушли вверх 8,5220/8,6605 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли абсолютного максимума 8,7575/8,8200 грн.

Новость в сфере макроэкономики. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году до 1%. ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины в текущем году на уровне 6%, инфляцию – 20,2% (с начала года), среднегодовую инфляцию – 24,8%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в текущем году ожидается ЕБРР на уровне 17,8 млрд. долл., объем прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 9,5 млрд. долл.

«Краткосрочные перспективы развития экономики страны выглядят все мрачнее. В 2008 году темпы инфляции должны снизиться до 6%, а в следующем году их ожидает резкое падение из-за менее благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и сокращения внутреннего спроса. Смягчению грядущего в новом году внешнеэкономического шока, связанного с повышением цены на импортируемый газ и/или снижением цен на металлы, может способствовать установление более гибкого режима обменного курса. По-прежнему сохраняется фактор уязвимости в банковской системе, чье быстрое развитие, вероятно, застопорится из-за ужесточения условий привлечения внешнего финансирования и ухудшения качества активов. С конца августа украинский частный сектор оказался практически отрезан от международных рынков капитала, что особенно тяжело сказалось на положении банков и предприятий с низким кредитным рейтингом», - отмечает ЕБРР.

Напомним, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Новость для профсоюзов. Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов призвал профсоюзы к системному диалогу для предотвращения попыток владельцев предприятий решать кризисные проблемы за счет трудовых коллективов. В противном случае, по его мнению, попытки решения проблем одной стороны за счет другой приведут только к углублению кризисных явлений и созданию крупных социальных конфликтов.

Есть новость в энергетической сфере. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поручила Фонду госимущества Украины рассмотреть возможность возобновления приватизации тепловых генерирующих компаний.

«Я прошу Фонд госимущества подготовить возможные графики, подготовить и обновить те проекты решений, которые у нас были… Привлечение стратегических инвесторов на наши тепловые электростанции - это безусловная наша стратегическая перспектива, и по-другому мы не сможем провести масштабную реконструкцию и модернизацию», - сказала премьер, отметив при этом, что вопрос привлечения средств инвесторов в тепловую генерацию будет в ближайшее время рассмотрен на отдельном совещании в Кабмине.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Продан сообщил, что для модернизации и техпереоснащения тепловых генерирующих компаний потребуется 55,6 млрд. грн.

Новость из сферы земельных отношений. С начала 2008 года по материалам СБ Украины по раскрытым фактам противоправных деяний в земельной сфере возбуждено 145 уголовных дел, в соответствии с Законом Украины “О борьбе с коррупцией” составлено и направлено в суд 236 протоколов, по которым к административной ответственности привлечены 288 чел., возвращены в государственный сектор экономики 1,9 млн. грн., пресечен ущерб государству на сумму свыше 28,4 млн. грн.

Наиболее распространенными нарушениями в земельной сфере остаются: злоупотребление служебным положением представителей местных органов власти и управления во время принятия решений относительно отчуждения, предоставления в пользование земельных участков, фальсификация решений местных советов; незаконное завладение (в том числе путем мошенничества) физическими и юридическими лицами земельными участками или правами на них; незаконный отвод в пользование участков природно-заповедного фонда, историко-культурного и рекреационного назначения; нарушение требований земельного законодательства при пользовании земельными участками для добычи полезных ископаемых.

Новость для строительного сектора. Восстановление рынка жилья в Украине до уровня прошлого года оценивается в 30 млрд. грн., сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Юрий Сербин в ходе третьего международного саммита Института Адама Смита “Недвижимость Украины”.

Ю.Сербин уточнил, что из этой суммы в госбюджете необходимо заложить 8 млн. грн., 5 млрд. грн. необходимы для рефинансирования банков.

Есть новость и для транспортной сферы. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заверяет, что до конца года МВД толерантно будет относиться к отсутствию техталонов у водителей.

«Мы будем до Нового года толерантно относиться к отсутствию техталонов, но, пожалуйста, до Нового года их получите», - сказал Ю.Луценко, обращаясь к водителям.

В то же время он сообщил, что сегодня сделал замечание начальнику Львовского управления ГАИ по поводу промедления с выдачей техталонов в регионе.

И еще о бензине. Эксперты консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев) считают, что темпы снижения цен на нефтепродукты в Украине определит курс доллара. По итогам мониторинга цен на розничном рынке Украины за 24 дня ноября средние цены на АЗС снизились в среднем на 90 коп./литр. По отношению к 1 ноября оптовые цены на бензин А-95 в Европе снизились на 17,59% (86 долл./тонна), на дизтопливо – на 14,79% (93 долл./тонна). В свою очередь, оптовые партии бензина А-95 на внутреннем рынке страны за этот же период подешевели на 12,81% (733 грн./тонна), ДТ – на 15,08% (867 грн./тонна).

Учитывая динамику внешнего рынка, эксперты UPECO прогнозируют, что по итогам ноября суммарное снижение розничных цен достигнет 1 грн./литр, что полностью соответствует договоренностям, которые были достигнуты между участниками рынка нефтепродуктов и премьер-министром Украины 27 октября текущего года. (Договоренности предусматривали снижение розничных цен на 1 грн./литр в течение ноября, на бензин А-95 – до 4,70 грн./литр, на дизтопливо – до 5,20 грн./литр).

В UPECO не исключают дальнейшего снижения. Между тем, в компании обращают внимание на проблематичность прогнозирования в связи с непредсказуемой политикой Национального банка Украины.