В Житомире горячая вода есть в трети домов

В Житомире горячая вода подана уже в треть подключенных к центральному водоснабжению домов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета.

По словам директора коммунального предприятия «Житомиртеплокоммунэнерго» Петра ПАВЛЕНКО, пока подача горячей воды возобновлена в тех домах, где есть техническая возможность и где она была весной до отключения. Летом горячую воду получали лишь больницы Житомира из-за отсутствия газа для обеспечения горячим водоснабжением всех жителей города.

При этом П.ПАВЛЕНКО уточнил, что до конца года коммунальщики планируют возобновить горячее водоснабжение еще в 26 многоэтажках. Для ремонта водопроводных систем и внутридмовых сетей в бюджете города предусмотрено выделить дополнительно 600 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, к центральному горячему водоснабжению в Житомире подключено 380 домов из 950. Согласно информации Управления жилищного хозяйства Житомирского городского совета, горячую воду уже получают жильцы 102 домов. Горячее водоснабжение в Житомире начали возобновлять 17 ноября.