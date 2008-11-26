Президент Виктор Ющенко проведет встречу с председателями ОГА в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, которые пострадали в результате стихийного бедствия. После завершения встречи руководители регионов пообщаются с представителями СМИ в пресс-центре Секретариата Президента Украины.

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Состоится очередное заседание Кабинета министров Украины. По окончании заседания планируется пресс-конференция Премьер-министра Юлии Тимошенко.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет слушание на тему: «Влияние мирового экономического кризиса на экономику Украины». После первой части мероприятия запланирован подход к СМИ председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Гриценко.

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В Генеральной прокуратуре состоится совещание руководителей правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти Украины о состоянии соблюдения в государстве законодательства, направленного на противодействие незаконному обращению наркотических средств, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ. Приглашены: вице-премьер-министр Украины Иван Васюник, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, и.о.председателя СБУ Валентин Наливайченко, председатель Комитета по контролю за наркотиками Николай Хобзей, председатель Гостаможслужбы Валерий Хорошковский, председатель Госпогранслужбы Николай Литвин, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр образования и науки Иван Вакарчук, министр здравоохранения Василий Князевич, прокуроры областей, начальники ГУМВС и др.

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Состоится круглый стол на тему: «Энергетическая политика Украины в условиях мирового экономического кризиса». Участники: Олег Дубина, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины»; Игорь Диденко, первый зам.председателя правления НАК «Нефтегаз Украины»; Анатолий Гриценко, председатель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны; Анатолий Кинах, президент УСПП; Владимир Пустоваров, первый зам.председателя правления по финансово-экономическим вопросам «Укрнафта»; Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

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Состоится видеомост Москва-Киев на тему: «Металлургическая промышленность России и Украины: тренд поменялся». Участники в Москве: зам.председателя комитета по промышленной политике Совета Федерации РФ Сергей Шатировов; зам.председателя Горно-металлургического профсоюза России Андрей Шведов; старший аналитик «Morgan Stanley» Дмитрий Коломыцын. Участники в Киеве: депутат ВРУ, президент УСПП Анатолий Кинах; депутат ВРУ, председатель подкомитета по бюджету ВРУ Павел Жебривский; зам. директора аналитического центра Блайзера Олег Устенко.

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В 10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция депутатов фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете о системном повышении тарифов в г. Киеве. Участники: Александр Зинченко, председатель фракции БЮТ в Киевсовете; Дмитрий Олийнык, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи; Сергей Мельник, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050-444-3885.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Практические шаги выхода из экономического кризиса в стране”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Верховной Рады Украины; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Начало регистрации журналистов в 15.00.

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При участии первого заместителя председателя КГГА Дениса Басса состоится презентация новой снегоуборочной техники в рамках подготовки города к зимнему периоду.

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Городской председатель г.Львова Андрей Садовий проведет пресс-конференцию на тему: "Подготовка Львова к Евро- 2012".

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Состоится встреча украинских и британских финансовых специалистов на тему: «Бухгалтерские стандарты - на страже финансовой стабильности. Британский опыт для Украины». В работе примет участие генеральный директор Института Финансовых бухгалтеров (IFA) Великобритании Девид Вудгейт.