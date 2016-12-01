Только построение социально ответственного бизнеса откроет Украине возможность расти и развиваться - эксперт

Об этом заявила председатель правления компании иммер групп - Укрпластик Ирина Мирошник в своем выступлении на KyivPost Tiger Conference 2016, состоявшейся 29 ноября в Киеве в конференц-зале отеля Hilton Kyiv. Участники конференции обсудили вопросы безопасности и защиты страны, возвращения активов и новые экономические реалии, в которых оказалась Украина в 2016 году.

«За последние 5 лет все очень резко поменялось – поменялось мировоззрение в деловом мире, отношение к бизнесу и деньгам. Сейчас CEO крупных компаний при встрече говорят о социальной ответственности, социальных проектах, проектах ООН и помощи государству и обществу. Изменение позиции западного общества и западных правительств в части приоритетов дало огромный толчок к развитию. Если в конце 90-х казалось, что та же Япония на 20 лет впереди в ей Европы, то на сегодня я уверена, что также Германия уже во многом опередила Японию», — отметила она.

Для того, чтобы строить в Украине успешный и конкурентоспособный на мировом рынке бизнес, по мнению Ирины Мирошник, нам необходимо активно применять инновационные технологии. Особое внимание при этом следует уделять образованию, IT и методикам устойчивого развития компании. Развитие сейчас идёт только на стыке технологий и нескольких отраслей промышленности и услуг.

«В Украине есть проблема - на $1 сырья добавленная стоимость составляет всего лишь $1,5. В то время как в Европе добавленная стоимость - $10-12. Нужно внедрять последние достижения научно-технического прогресса, объединять IT-технологии с промышленностью, внедрять промышленную науку и адаптировать академические разработки в бизнесе - это единственный способ для раста и развития . Иначе бизнес ни в Украине, ни в другой стране развиваться не способен», — заявила глава иммер групп - "Укрпластик".

Как сообщалось ранее, в Киеве прошла конференция European Rotogravure Association (ERA), посвященная инвестициям в сфере глубокой печати. Собственники более 130 мировых компаний собрались в Киеве для выработки единой позиции и обсуждения широкого круга вопросов. Участников конференции приветствовал глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин. Организатором конференции выступила компания "Укрпластик".