«Фокстрот» инициировал номинацию «Детская и молодежная инициатива в благотворительности»

30 ноября т.г. заканчивается прием заявок на участие в конкурсе «Благотворитель года-2008» в номинации «Детская и молодежная инициатива в благотворительности», инициированной группой компаний «Фокстрот», сообщает пресс-служба группы компаний.

К участию в конкурсе приглашаются детские, юношеские или молодежные коллективы, которые имеют отношение к благотворительной деятельности, высокую социальную активность и результативность в благотворительности. Цель создания номинации – поддержка детской и молодежной инициативы в этой сфере.

Претендентов на звание победителя в указанной номинации могут выдвигать общественные организации, благотворительные фонды, заведения образования, культуры и здравоохранения, любые получатели благотворительной помощи и сами меценаты.

Для участия в конкурсе организации должны подать в конкурсную комиссию заполненную заявку установленного образца. Форму заявки можно получить на веб-сайте www.blagodijnyk.org.ua или направить запрос по адресу info@blagodijnyk.org.ua.

Фотографии, копии публикаций, отзывов, рекомендаций относительно благотворительной деятельности будут являться преимуществом при рассмотрении заявки.

Победитель будет определен, исходя из таких критериев: решение конкретной проблемы, количество людей, которые получили помощь, качественные изменения в жизни людей, которые произошли в результате предоставления помощи и пр.

Победитель будет награжден специальным призом от ГК «Фокстрот».

Группа компаний «Фокстрот» с 1994 года работает в Украине, а с 2007 года – за рубежом (Молдова). Развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома» (222), «Фокстрот. Цифровая техника» (23), «FoxMart» (35), «Техношара» (17) (ретейл бытовой и электронной техники), а также «Секунда» и «Montres» (часовой ритейл, 53 магазина). С 2008 года в состав Группы компаний «Фокстрот» входит компания DEPOT Development Group (управление недвижимостью).

Официальный оборот ГК «Фокстрот» за прошлый финансовый год, согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2007 год, составил 669 млн. долл.

ГК «Фокстрот» является победителем конкурса «Благотворитель года – национальная бизнес-структура – 2007».