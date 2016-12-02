Гражданское общество, бизнес и духовенство подготовили план по европейской трансформации Украины

Представители гражданского общества, бизнеса и духовенства подготовили план действий по реализации трансформационных процессов в Украине, призванных обеспечить европейский вектор развития страны.

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План действий презентовали на заседании Национального форума «Трансформация Украины» патриархи украинских церквей, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), народные депутаты, представители правительства и экспертного сообщества.

«Украине необходимо выработать собственную стратегию трансформации на основе уже апробированных успешных практик других стран и собственных реалий. Неотъемлемой частью этого процесса является принятие обновленной стратегии национальной безопасности», - сказал глава УСПП Анатолий Кинах.

По его словам, подготовленный план действий интегрирует успешный опыт трансформации других государств, но опирается на современные инструменты, разработанные европейскими партнерами и украинскими экспертами. В частности, план предусматривает адаптацию отечественной экономики к регламентам и стандартам ЕС, модернизацию производства, новую экспортную политику, развитие среднего класса и предпринимательства, усовершенствование системы государственного управления и борьбу с коррупцией.

Кроме того, эксперты предложили руководству страны перенять успешный опыт трансформации Польши, а также сконцентрироваться на выполнении Копенгагенских критериев, регламентирующих политические и экономические условия вступления стран Центральной и Восточной Европы в ЕС.

При этом план трансформации может быть обеспечен поддержкой как парламента, так и правительства. В ходе форума народные депутаты Леонид Козаченко и Иван Кириленко отметили готовность поддерживать инициативы в рамках межфракционного депутатского объединения «Трансформация Украины».

«Наше объединение на 50% состоит из депутатов парламентского большинства, а еще на 50% – из депутатов оппозиции. У нас общая цель – обеспечить процветание единой Украины», – сказал Козаченко.

Кроме того, министр культуры Евгений Нищук, также присутствовавший на форуме, выразил готовность продвигать реализацию плана действий в правительстве. «Я получу все материалы форума и буду продвигать наработки в правительстве», – заверил он.

В свою очередь, Кинах сообщил об инициативе создания групп поддержки Украины в Европарламенте и Конгрессе США, что позволит ускорить процесс трансформации страны.

«Украина, защищая свой цивилизационный выбор, евроинтеграционный путь и территориальную целостность, проходит беспрецедентные испытания, которые не имеют аналогов за все годы независимости. Ради победы в этих испытаниях нужно консолидировать волю, все силы и ресурсы – кадровые, организационные, промышленные, научные, объединить усилия общества, власти и международного сообщества. Украина должна развиваться как демократическое государство, экономически усиливаться, чтобы не превратиться в геополитический объект или сырьевой придаток», – подчеркнул глава УСПП.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября УСПП подготовил антикризисную программу совместных действий бизнеса и власти, которая была предложена как основа для формирования повестки дня новосозданного Национального комитета промышленного развития при Кабинете министров Украины.

По словам Кинаха, комитету будет предложено планировать свои действия в парадигме неоиндустриализации, которая предусматривает новый виток развития производства исключительно на основе последних научных разработок и при условии надежного государственно-частного партнерства.