Аккуратные водители смогут экономить на страховке вместе с телематикой от "АХА Страхование"

Отныне украинские водители смогут вдвое меньше платить за страховку, если они демонстрируют безопасный стиль вождения.

Принцип «Pay How You Drive», который уже давно работает в США и многих европейских странах впервые на украинском рынке предложила компания «АХА Страхование» в своей программе «КАСКО Смарт».

Для мониторинга манеры управления автомобилем применяется телематический прибор, который устанавливается в диагностический разъем транспортного средства. Новая технология синхронизируется со смартфоном, благодаря чему водитель получает информацию о своей езде. Соответствующие данные получает и страховщик.

Полученная информация позволяет автовладельцу анализировать собственный стиль вождения, корректировать его, а также мониторить накопленные баллы и размер потенциальной скидки за безопасное вождение автомобиля.

Поведение на дороге оценивается по шкале баллов, на основе которой страховщик определяет индивидуальную скидку. К слову, уже при установке телематического устройства страхователь получит дисконт в размере 5% от стоимости полиса.

Остальные платежи (по 25% от суммы) разбиваются поквартально на время действия полиса – один год.

В первый год страхования скидка может составлять до 30% стоимости полиса. К концу второго года действия договора она может достичь 40%, а максимально возможная скидка, которая формируется на основе показаний телематического устройства, а также дополняется бонусом за безубыточную езду, составляет 50%.

Перспектива технологии в том, что помимо экономии на страховании, она позволяет повысить внимание водителей к манере управления авто, что вследствие должно привести к сокращению количества аварий, а также привлечь аккуратных водителей, которые не совершают ДТП.

К слову, при наступлении страхового случая, АХА выплатит возмещение в полном объеме, указанном в договоре КАСКО. Кроме этого, страхователь может рассчитывать на скидку в следующем году при условии улучшения стиля вождения.

В данный момент пилотный проект тестируется в Киеве, Харькове и Днепре, а в случае успешности этой практики, со временем ее распространят по всей территории Украины.