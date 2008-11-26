Главное на 26 ноября (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается финансового сектора. Украина подписала с Всемирным банком соглашение о выделении кредита в размере 3 млрд. грн. на 30 лет для покрытия дефицита госбюджета, заявила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

«Сегодня подписано соглашение с Всемирным банком на привлечение на 30 лет 3 млрд. грн. для покрытия планового дефицита бюджета и это самое лучшее заимствование из тех, которые брали правительства для покрытия дефицита госбюджета, поскольку стоимость этих денег до 5% годовых и на 30 лет», - сказала она.

Премьер отметила, что таким образом можно считать, что дефицит госбюджета «закрывается нормально» и сотрудничество с Всемирным банком идет успешно.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что условием предоставления кредита было принятие закона о госзакупках.

Отметим, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

Масса новостей в банковском секторе. Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина заявил, что компания не может приобрести валюту для погашения долга перед российским ОАО «Газпром».

«На сегодняшний день в Украине невозможно купить валюту. Вчера мы порядка 600 млн. (грн.) загнали на межбиржу и валюты не купили», - сказал О.Дубина.

В Нацбанке заявляют, что сегодня же этот вопрос будет решен.

НБУ с завтрашнего дня намерен снять все ограничения на наличном валютном рынке. Как отметил первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов: «Сегодня будет заседание правления, на котором будет принято решение об отмене всех ограничений на валютном рынке. И комиссии, и разницы между куплей и продажей, и ограничения от официального курса».

Напомним, Нацбанк своим постановлением №319 от 11 октября 2008 года запретил кредитовать в валюте импортеров, которые не имеют источников валютной выручки. Кроме того, Нацбанк не разрешил финучреждениям выполнять клиентские заявки о покупке валюты для досрочного выполнения их обязательств и расчетов с нерезидентами за товары и услуги без их физического ввоза на территорию страны.

Рассказал он и о запасах валюты. По его словам, золотовалютные резервы Национального банка на сегодня составляют 32,5 млрд. долл. «Золотовалютные резервы в норме», - сказал он.

Отметим, валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в сентябре т.г. снизились на 1,4%, или на 533,98 млн. долл. - до 37 млрд. 528,6 млн. долл.

Анатолий Шаповалов сообщил о реформировании системы резервирования. По его словам, с 5 декабря Национальный банк снизит объем обязательного резервирования для коммерческих банков по привлеченным средствам. Он подчеркнул, что ставка обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте будет снижена для средств до востребования с 5 до 4%, для срочных средств - с 4 до 3%.

Анатолий Шаповалов призвал граждан прекратить ажиотажную скупку иностранной валюты. «Как только успокоится (ажиотажный спрос на валюту), сразу остановится курс. Если будет продолжаться практика по любой цене добыть этот «зеленый», то так и будет дальше двигаться», – сказал А.Шаповалов.

Также новость от Кабмина для банков. Правительство намерено рекапитализировать государственные банки на 7 млрд. грн., заявил председатель правления ОАО "Ощадбанк" Анатолий Гулей. «Речь идет о 4 млрд. грн. в уставный капитал «Ощадбанка» и 3 млрд. грн. - «Укрэксимбанка»», - сказал он.

По его словам, этот вопрос должен был рассматриваться еще на прошлом заседании Кабинета министров, но по определенным причинам был отложен.

А.Гулей подчеркнул, что рекапитализация проводится с целью финансирования госбанками реального сектора экономики. Говоря об "Ощадбанке", он отметил, что средства будут направлены на реализацию программ в энергетическом секторе.

И еще одна новость от НБУ. Национальный банк намерен выпускать депозитные сертификаты для физических лиц, заявил в интервью телеканалу «Интер» глава НБУ Владимир Стельмах. «Вы сможете приносить свои деньги в национальный банк на один, два, три, пять лет и тогда уж точно вы не прогорите», – сказал он.

Не меньше новостей по «газовому» вопросу. До конца недели НАК «Нафтогаз Украины» погасит 380 млн. долл. за газ, потребленный в сентябре, об этом заявил заместитель председателя «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко.

«За сентябрь 380 млн. долл. до конца недели погасим и начнем погашать задолженность за октябрь», - сказал он, комментируя договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», достигнутые вчера в Москве. При этом И.Диденко добавил, что после этого «продолжим разговор о долгосрочном контракте с "Газпромом».

Со своей стороны председатель правления «Нафтогаз Украины» Олег Дубина заявил, что компания впервые получила от ОАО «Газпром» (Россия) предложение о переходе на формульный подход формирования цены на газ. По его словам, российская сторона предложила «Нафтогазу» формульный подход, который аналогично предложила Туркменистану, Узбекистану и Казахстану.

«Идет привязка к ценам на мазут и газойль, которые привязаны к котировкам Platts (Platts международное агентство)», - добавил он.

И.Диденко отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» направил «Газпрому» свои предложения по этому поводу и ждет ответа.

Есть новости в сфере макроэкономики. Кабинет министров на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели Государственного бюджета на 2009 года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался, и его рассмотрение было перенесено на следующее заседание Кабинета министров.

Новость в транспортном секторе. Министерство транспорта и связи разработало проект приказа «Об утверждении Методики расчета тарифов на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах».

Согласно документу, расчет тарифов или стоимости проезда пассажиров осуществляется в соответствии с запланированными на год объемами транспортной работы перевозчика и количеством перевезенных пассажиров с использованием экономически обоснованных плановых расходов.

При расчете тарифов или стоимости проезда по этой методике объем транспортной работы и количество перевезенных пассажиров принимается по информации перевозчика или, при необходимости, по результатам исследования пассажиропотоков.

На сегодня не существует нормативно-правового акта, который предусматривает механизм формирования тарифов, стоимости проезда пассажиров и перевозки багажа на автобусных маршрутах. При этом, в целом, по Украине в разных регионах страны на аналогичных по параметрам маршрутах тарифы отличаются в пределах 20-40%.

На разработке и внедрении этой методики настаивал Антимонопольный комитет Украины.

Новость в строительном секторе. Межведомственная рабочая группа Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Министерства регионального развития и строительства рекомендует тендерному комитету определить Холдинговую компанию “Киевгорстрой” генеральным подрядчиком реконструкции НСК “Олимпийский”, заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав Карандеев.

По его словам, вчера, 25 ноября, в Минсемьи состоялось совещание с участием министра Юрия Павленко и первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия Беркуты и руководства профильных организаций.

«Все участники совещания поддержали решение межведомственной рабочей группы относительно определения “Киевгорстроя” генеральным подрядчиком и выразили готовность принять участие в работах как субподрядчики”, - сказал Р.Карандеев.

Он отметил, что межведомственная группа рекомендовала тендерному комитету на завтрашнем заседании (27 ноября) “уже официально, если ничего не случится, утвердить в качестве генподрядчика “Киевгорстрой” и рекомендовать директору НСК “Олимпийский” заключить с ним соглашение генподряда.

И еще одна новость от машпрома. НКМЗ приостановил производство продукции для украинских потребителей, заявил глава предприятия Георгий Скударь. Он сказал, что с 21 ноября НКМЗ приостановлено производство продукции практически для всех украинских потребителей, причина - неплатежеспособность партнеров и их отказ от ранее заказанного оборудования. В перечне «замороженной продукции» - оборудование непрерывного литья заготовок для меткомбината «Азовсталь», валки и оборудование для реконструкции прокатного стана меткомбината «Запорожсталь», шагающие экскаваторы для Полтавского ГОКа и др. Также вдвое сокращены поставки в Россию.

Всего на НКМЗ, по сообщению Г.Скударя, сегодня находится на 700 млн. грн. готовой продукции, за которую заказчики пока не платят деньги.

Г.Скударь подчеркнул, что «особенно болезненно мы переносим отсутствие средств, которые заблокированы на банковских счетах, и сейчас мы не можем приобретать комплектующие изделия, сырье и материалы для той продукции, которая находится в производстве, оплачивать социальную сферу». По его словам, сегодня «насущная задача для заводских менеджеров – найти средства для выплаты зарплаты в декабре».

ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (г. Краматорск, Донецкая обл.) является одним из крупнейших в Украине экспортеров продукции тяжелого машиностроения.