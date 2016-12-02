Служба занятости и профсоюзы представили ТОП 5 причин работать легально, или чем грозит "зарплата в конвертах"

Государственная служба занятости и Федерация профсоюзов Украины призывают к оформлению трудовых отношений легально, ведь именно в этом случае права человека, как наемного работника, будут защищены и вы сможете претендовать на весь социальный пакет, гарантированный государством.

"Трудно даже представить объемы теневой занятости в Украине. И все эти люди не могут быть уверены в соблюдении своих прав, как наемных работников. Достойная пенсия, больничные, полный объем услуг Службы занятости, оплачиваемый отпуск - все это недоступно для тех, кто получает зарплату в конверте. К тому же, если вы работаете официально, то для защиты своих прав можно создать профсоюз. Для этого нужно согласие только 3-х работников", - отметил заместитель председателя правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.

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Специалисты привели весомые преимущества официального трудоустройства:

- Если вы работаете официально, то можете быть уверены, что заработная плата будет выплачена полностью. К большому сожалению, в Украине из-за значительного объема нелегальной занятости нередки случаи, когда недобросовестные работодатели задерживают выплату заработных плат, а затем выплачивают её не в полном объеме. Если ваши трудовые отношения оформлены официально, то невыплата заработной платы является поводом обращения в суд, который вы почти гарантированно выиграете;

- Если вы работаете официально, то можете рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 24 календарных дней (а некоторые профессии имеют гарантированный отпуск 36 дней и даже больше). При этом, согласно ЗУ "Об отпусках", существует ряд дополнительных отпусков таких как: отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда; ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда; дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день и т.п.;

- Если вдруг вы заболели, то официальные трудовые отношения станут гарантом того, что вы можете взять больничный и получить компенсацию за период его действия. Кроме того, никто не может быть уверен в том, что его не постигнет несчастный случай. А официальное трудоустройство гарантирует материальное обеспечение при наступлении таких ситуаций;

- С заработной платы, которую вы получаете официально, рассчитывается вклад, который гарантирует вам денежное обеспечение при достижении пенсионного возраста. Размер пенсии пропорционально зависит от официальной заработной платы;

- Если вы работали официально и потеряли работу, перечень услуг Службы занятости для вас расширяется в несколько раз. При этом пособие по безработице (компенсационные выплаты, которые продолжаются до 360 календарных дней) напрямую зависит от суммы получаемой заработной платы. Кстати, начиная с 1 декабря 2016 максимальная выплата пособия по безработице может достигать 6400 гривень в месяц.

Среди наиболее интересных услуг, которые вы можете получить в службе занятости - профессиональное обучение по популярной на рынке труда специальности. В структуре Службы действует 11 центров профессионально-технического образования, которые оснащены новейшим оборудованием, где можно бесплатно освоить любую из 77 популярных на рынке труда профессий: от бармена и мастера маникюра до программиста. Еще более интересная услуга от службы занятости - это помощь в открытии собственного дела. И здесь, опять же, размер помощи по безработице для открытия собственного бизнеса напрямую зависит от официальных заработков. Сумма такой помощи может достигать более 50 000 гривень.

"Проблема "теневой" занятости для Украины не нова, и она не решается годами. Однако, Украинцы должны понимать, что получая заработную плату в конвертах, они теряют много привилегий, которые имеют те, кто работает официально. В том числе они не смогут в полной мере воспользоваться интересными и выгодными услугами службы занятости, которые развиваются "семимильными шагами". Сегодня мы переносим большинство услуг в онлайн, новый современный сайт заработает уже этой зимой. Мы активно внедряем передовые новации в работу службы. Так вот вопрос легальной занятости является вопросом сможете ли вы воспользоваться этими услугами в полном объеме, если работаете неофициально", - отметил заместитель Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко.