Forbes составил рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей

Король поп-музыки - американский исполнитель Майкл Джексон - снова вышел на первое место в рейтинге Forbes самых богатых мертвых знаменитостей. Состояние Джексона достигло 825 миллионов долларов. Он является лидером рейтинга уже не первый год.

Об этом сообщает Росбалт.

На втором месте - художник Чарльз Шульц, создатель комиксов Peanuts про Чарльза Брауна и Снупи. Шульц умер в феврале 2000 года в возрасте 77 лет.

Профессиональный гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в этом году из-за болезни сердца, оказался на третьей строчке. Вечно живой король рок-н-ролла Элвис Пресли, ушедший в мир иной более 39 лет назад, до сих пор продает более 1 миллиона альбомов в год. Он занял почетное четвертое место в перечне Forbes.

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В 2016 году скончались несколько выдающихся артистов, среди них — Дэвид Боуи, который умер 11 января в возрасте 69 лет от рака печени. Боуи в первую десятку не вошел - у него 11-е место. Кроме того, умер певец и композитор Принс, который вышел на пятое место рейтинга.

Шестое место досталось Бобу Марли, умершему 11 мая 1981 года от рака в возрасте 36 лет. А далее следует писатель Тедор Гейзель, более известный как Доктор Сьюз. Он один из немногих в этом списке, кто покинул этот мир по естественным причинам - умер в возрасте 87 лет. Его детские книги приносят стабильный доход.

На восьмой позиции — убитый участник The Beatles Джон Леннон, на девятой - ученый Альберт Эйнштейн, на десятой — модель Бетти Пейдж.

На 12 месте - 50-летний актер Стив Маккуин, скончавшийся в результате неудачной операции, а на 13-м - актриса Элизабет Тейлор.

Ранее Forbes назвал 30 самых высокооплачиваемых живых музыкантов этого года.