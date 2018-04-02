Баланс недели: в ожидании решения МВФ, атака Кабмина на "космические" платежки и реформа здравоохранения

На уходящей неделе снова поднимался остро стоящий вопрос продолжения сотрудничества Украины и МВФ. Министр финансов Александр Данилюк выразил надежду, что заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда по оценке выполнения нашей страной программы EFF, утвержденной в марте 2015 года, состоится до конца декабря.

«Мы рассчитываем, что заседание Совета директоров (МВФ - УНИАН) пройдет до конца года. Мы ждем и рассчитываем», - сказал Данилюк в комментарии УНИАН.

Он также заявил, что представители Фонда удовлетворены проектом государственного бюджета на 2017 год и ходом обсуждения других вопросов, в частности, пенсионной и земельной реформы.

«Бюджет они видели, у нас тут полное взаимопонимание, хорошее взаимодействие. Они им удовлетворены. А что касается пенсионного законопроекта - он нарабатывается», - сказал министр.

Между тем, коллеги Данилюка из Национального банка настроены более пессимистично. Глава НБУ Валерия Гонтарева, отражающая последние недели жесткие нападки своих политических оппонентов, отмечает, что риски не получить транш МВФ в этом году слишком высоки. А отказ от поддержки Международного валютного фонда и других международных доноров обернется для Украины снижением золотовалютных резервов и угрозой финансовой стабильности в стране.

В следующем году Украина, в соответствии с программой Фонда, должна получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долл., при этом нашей стране необходимо будет уплатить 2,6 млрд долл. за обслуживание и погашение ранее взятых кредитов. В такой ситуации дальнейшая поддержка Украины Фондом и другими международными донорами является критической – золотовалютные резервы начнут таять.

Положительное решение Совета директоров Фонда зависит от принятия Верховной Радой в первой декаде декабря государственного бюджета на 2017 год.

А если бюджет не будет принят в ближайшую пленарную неделю, Национальному банку придется в четвертый раз за текущий год пересматривать прогноз роста золотовалютных резервов в сторону уменьшения. Пока регулятор прогнозирует рост резервов на конец года до 17,5 млрд долл., но этот прогноз включает в себя получение Украиной 600 млн долл. от ЕС и 1,3 млрд долл. от МВФ.

Но резервы регулятора уже начали снижаться, даже несмотря на то, что в ноябре НБУ активно скупал на валютных аукционах доллары. В прошлом месяце, по предварительным данным, резервы сократились на 1,2%, или на 0,2 млрд долл. И гривня в прошлом месяце потеряла свои позиции по отношению к доллару на 0,6%

Валютная либерализация и новые банковские инвесторы

На уходящей неделе Национальный банк представил концепцию новой модели валютного регулирования, вместо действующего на сегодня декрета, принятого в далеком 1993 году.

Новое валютное регулирование не только является более либеральным по сравнению с действующим, но и соответствует международной практике о свободном движении капитала и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Новая модель предполагает постепенное смягчение валютного регулирования в три этапа – снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций, ограничений с портфельных инвестиций и потоков долгового капитала, а также всех препятствий для финансовых операций физических лиц за рубежом.

В рамках валютной либерализации регулятор планирует постепенно отменить норму по обязательной продаже 65% валютной выручки экспортерами, а также увеличить установленный 120-дневный предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам, вплоть до его полной отмены.

Кроме того, регулятор намерен отменить ограничение максимальной суммы предоплаты по импортному контракту, упростить лицензирование для инвестиций в поддержку украинского экспорта и отменить репатриацию выручки от прекращения участия в капитале.

Для физических лиц регулятор хочет отменить ограничение на покупку наличной валюты, установленное в настоящее время в размере эквивалента 12 тыс. грн в день, а также ограничение на снятие наличной валюты со счета, действующее на уровне эквивалента 250 тыс. грн в день.

Отмена ограничений будет проводиться постепенно, при наличии позитивных предпосылок на рынке, включая устойчивую макроэкономическую ситуацию, продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и отсутствие существенных разрывов платежного баланса.

На следующем этапе регулятор намерен пересмотреть административные ограничения для банков, в том числе предельный объем покупки валюты по собственным операциям и хеджирование валютных заимствований, а также для юридических лиц, включая вопрос досрочного погашения кредитов нерезидентам и вывода средств от продажи ценных бумаг.

На последнем этапе Нацбанк планирует отменить лицензирование инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубеж для физических лиц, юридических лиц и банков.

При этом либеральная модель валютного регулирования будет дополнена эффективным налоговым регулированием. По инициативе НБУ парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики подготовил два законопроекта, имплементирующих в Украине ключевые рекомендации ОЭСР по противодействию снижению налоговой базы и перемещению доходов за границу (BEPS).

В то же время, иностранные и отечественные инвесторы, понимая открывающиеся перспективы украинского рынка, уже начали присматриваться к нашим банкам. На уходящей неделе Фонд государственного имущества объявил о продаже 99,99% акций «Украинского банка реконструкции и развития» китайской компании Bohai Commodity Exchange за 82,8 млн грн.

Генеральный директор компании покупателя Ян Дун Шенг сообщил, что новый инвестор намерен развивать банк, для чего будут привлечены как украинские, так и иностранные специалисты.

«Мы хотим, чтобы этот банк имел большое доверие среди украинских и китайских клиентов. В будущем это будет платформа для проведения расчетных торговых операций между украинскими и китайскими предприятиями», - добавил он.

На уходящей неделе бизнесмен Сергей Тигипко получил разрешение АМКУ купить «Универсал Банк», входящий в состав международной финансовой группы Eurobank (Греция). Кроме того, НБУ сообщил о том, что совладелец компании VS Energy International Group и президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал владельцем 52,93% акций «Первого инвестиционного банка».

Оздоровление больного здравоохранения

На уходящей неделе правительство утвердило концепцию реформы системы здравоохранения, которую разработали Министерство здравоохранения при участии Минфина и независимых общественных экспертов.

Министерство финансов отметило, что устаревшая модель финансирования медицины предусматривала направление бюджетных средств на содержание медицинской инфраструктуры, а не на возмещение финансовых рисков граждан в случае болезни.

«По сути, финансировались помещения, независимо от того, были ли там пациенты, вместо того, чтобы финансировать именно медицинские услуги», - говорится в сообщении Минфина.

Суть реформы заключается в том, что государству нужно задекларировать гарантированный пакет медицинских услуг, дать возможность этот пакет закупать у тех, кого выберет сам гражданин. То есть, государство будет оплачивать контракт с тем врачом, которого выберет пациент, вместо оплаты сети врачей и обязательства пациента ходить к врачу по географическому принципу.

Минфин отметил, что внедрение этой модели не потребует дополнительных расходов. Это не приведет к повышению налогов.

«Граждане сами выбирают тех, у кого государство должно купить услуги. В этом заключается принцип «деньги следуют за пациентом». Это означает, что будет больше конкуренции в сфере здравоохранения. А это, в свою очередь, будет способствовать улучшению услуг и уменьшению их стоимости. Государственные средства будут использоваться более эффективно, а люди получат более качественную медицинскую защиту», - заявил министр финансов Данилюк

Введение новой модели финансирования этой ключевой для развития государства сферы на принципах страхования будет происходить постепенно - до 2020 года. В результате украинская медицина перейдет на принцип «деньги ходят за пациентом» и старая модель государственной медицины будет переведена на рыночные рельсы. Это модель, где здоровье каждого гражданина застраховано, а врач или больница получают адресный доход за работу с конкретным пациентом.

Правительство в госбюджете на 2017 год планирует увеличить расходы на здравоохранение на 26%, до 88,7 млрд грн. Эта сумма позволит покрыть 100% потребность в лекарствах для онкобольных пациентов, инфицированных ВИЧ, а также тех, кто страдает диабетом. Кроме того, правительство увеличило заработную плату врачей примерно на 40%.

Пересмотр платежек за тепло

На уходящей неделе правительство рассмотрело вопрос совершенствования системы оплаты коммунальных услуг в стране.

В середине ноября украинцы получили платежки за услуги центрального отопления, суммы которых повергли потребителей в шок, особенно с учетом того, что речь шла о потреблении тепловой энергии всего лишь за две последние недели октября.

Столичный поставщик тепла «Киевэнерго» объяснил высокие счета за отопление для домов без прибора учета тепловой энергии методикой расчета, принятой Кабинетом министров, согласно которой тариф рассчитывается с привязкой к среднемесячной температуре и количеству дней отопительного периода.

За действующую методику вступилась Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. НКРЭКУ заявила, что методика верная, к ошибкам не приводит.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что там, где учитывали показатели приборов учета, начисления были справедливыми и оправданными, а там, где счетчиков не было, имели место, в том числе, недобросовестные действия чиновников.

Гройсман предложил привязать формулу начисления оплаты за тепло для домов, где счетчиков нет, к среднему показателю оплаты за тепло в домах, где счетчики есть.

«Что мы видим: там, где есть счетчики, там платят честно. Но там, где нет счетчиков, могут быть дельцы, которые нагревают грязные руки на начислениях. И сегодня мы принимаем решение: для всех городов начислять оплату за тепло по счетчику. Для всех. Если счетчиков в доме нет, то берите среднее по домам, где счетчики есть. Это значит, что средние начисления будут также объективными и справедливыми», - сказал Гройсман.

Он поручил местным органам власти максимально быстро завершить процесс установления во всем жилом фонде счетчиков потребления тепла.

По расчетам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, к концу текущего отопительного сезона счетчики будут установлены в приблизительно 86% домов, а к началу следующего сезона - в 100% жилого фонда страны. По состоянию на 1 ноября, показатель оснащенности тепловыми счетчиками многоквартирных домов Украины составлял 61%.

Следующая неделя обещает быть богатой экономическими событиями. Прежде всего внимание украинцев будет приковано к Верховной Раде, которая возобновит пленарные заседания и приступит к рассмотрению проекта госбюджета на 2017 год и нового Налогового кодекса. Государственная фискальная служба обещает отчитаться о проделанной за последний год работе, а Госстат сообщит данные об инфляции в ноябре.

Ксения Обуховская (УНИАН)