Тернопольский ”Орион” снова выставлен на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже 96,13% пакета акций ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион". Об этом сообщает официальное издание Фонда «Ведомости приватизации» от 26 ноября.

Стартовая цена пакета установлена в размере 38 млн 876 тыс. 465 грн., торги пройдут через 75 дней.

В соответствии с конкурсными условиями, предусматривается, что покупатель должен обеспечить доход предприятия в следующем году на уровне 40 млн. грн., инвестировать в реконструкцию предприятия 18 млн. грн. в течение 5 лет, провести финансирование разработки радиосвязи для нужд силовых структур и отраслей народного хозяйства в течение 2 лет на сумму 11 млн. грн. и пр.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в декабре 2007 года уже объявлял конкурс по продаже 96,13% пакета акций ОАО «Тернопольский радиозавод «Орион», однако он не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Стартовая цена пакета акций тогда составила 31 млн. 525,8 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" (г. Тернополь) специализируется на производстве систем УКВ-радиосвязи в диапазонах 146-174 и 30-75,999 МГц, в частности, стационарных и мобильных радиостанций; комплексов средств радиосвязи спецназначения для организации УКВ-связи с подвижными бронированными объектами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР и др.

ОАО "Тернопольский радиозавод "Орион" (г. Тернополь) январь-сентябрь завершило с чистым убытком 1,871 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2007 года чистая прибыль составляла 0,215 млн. грн.