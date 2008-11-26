Главное на 26 ноября (вечер)

Во второй половине дня продолжались новости относительно банковского сектора. Национальный банк считает нецелесообразным снижение уровня учетной ставки, заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Анатолий Шаповалов.

«Экономических предпосылок для этого нет», - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляла о необходимости снижения учетной ставки НБУ с 12% до 8%.

В НБУ также считают, что при формировании учетной ставки должен учитываться уровень инфляции, который сейчас достаточно высокий. Кроме того, А.Шаповалов подчеркивает, что на сегодня учетная ставка не отражает реальной стоимости денег, а Нацбанк проводит рефинансирование по средней ставке 16,5%.

Относительно курса. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак считает, что реальный курс доллара составляет 6-6,5 грн. Между тем, сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 6,6350/6,7850 грн., к 11:00 цены выросли до 6,7500/6,9500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли 6,9500/6,9950 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 16:00 НБУ объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 6,74 грн.

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2365/0,2450 грн., а к 11:00 цены поднялись до 0,2420/0,2510 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2420/0,2480 грн.

В России курс доллар-рубль снизился и составил 27,3218 руб. (-0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2910/1,3070 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 8,5995/8,8040 грн., к 11:00 цены ушли вверх 8,7590/9,0290 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 8,9965/9,0650 грн.

Есть новости и о "газовой" ситуации. Украина считает возможным для выхода из долговых обязательств РосУкрЭнерго перед "Газпромом" дать возможность "Газпрому" использовать 11,5 млрд. кубометров газа из украинских хранилищ, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что весь потребляемый сегодня Украиной природный газ своевременно оплачивается, спорные же вопросы возникли на сегодняшний день при закачке газа в хранилища. «Дело в том, что, как правило, в предыдущие годы закачка природного газа в хранилища заканчивалась 15 октября, и после 15 октября начинался технологический отбор газа из хранилища. Но в связи с тем, что сегодня и ЕС, и Украина в результате мирового экономического кризиса существенно сократили потребление природного газа, плюс теплая погода на территории Европы и Украины – это привело к тому, что закачку природного газа необходимо было продлить и на октябрь, и на ноябрь. Такого практически никогда не было. И это значит, что дополнительная закачка газа обусловлена техническими проблемами, потому что прекратить добычу газа невозможно. И если есть лишние объемы, их можно лишь закачать в хранилища. Таким образом, возникли дополнительные внеплановые объемы газа, которые закачаны в газовые хранилища, они требуют дополнительного финансирования… И вчера в ходе встречи Миллера и Дубины были найдены подходы по урегулированию этого вопроса», - сказала премьер.

Премьер-министр считает, что «политическую бурю» вокруг работы НАК «Нафтогаз Украины» поднимают политики Украины самого высокого уровня с целью сохранить РосУкрЭнерго.

Напомним, сегодня заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко заявил, что задолженность "Нафтогаза Украины" перед компанией "РосУкрЭнерго" за газ составляет около 2 млрд. долл.

Продолжились новости в плане макропоказателей. Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов заявил, что задержка с утверждением измененных макропоказателей на 2009 год возникла из-за большой динамики изменений в экономике.

Он отметил, что на сегодняшний день четко не ясна курсовая позиция. «Мы четкий прогноз не можем получить до конца года, а нам нужно получить прогноз до конца следующего года, а у нас нет реального прогноза на текущий год. Это усложняет реальность прогнозирования, а нам очень нужно с реальным бюджетом и с реальными расчетами выйти», - сказал А.Турчинов.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании не утвердил измененные макропоказатели государственного бюджета на 2009 года. Рассмотрение этого вопроса перенесено на следующее заседание правительства.

Есть новости во второй половине дня в сфере законодательства. Кабмин предлагает Верховной Раде дважды повысить акциз на табачные изделия в 2009 году. Такое предложение содержится в проекте закона о внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия" (регистр. № 3409 от 25.11.2008).

В частности, проектом закона предлагается с 1 января по 30 июня 2009 года повысить ставку акцизного сбора в гривне на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигарилы (тонкие сигары) с содержанием табака до 37,5 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – до 47 грн. за 1 тыс. штук (на сегодня 30 грн. за 1 тыс. штук),.

На сигареты без фильтра и папиросы до 30 июня – 15,6 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – 19,5 грн. за 1 тыс. штук (сейчас 12,5 грн. за 1 тыс. штук).

На сигареты с фильтром до 30 июня – 37,5 грн. за 1 тыс. штук, а с 1 июля – 47 грн. за 1 тыс. штук (сейчас 30 грн. за 1 тыс. штук).

Кроме того, предлагается повысить ставки акцизного сбора на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в какой-либо пропорции, до 30 июня до 15 грн. за кг, а с 1 июля – 18,75 грн. за кг (сейчас 12 грн. за кг). На жевательный и нюхательный табак предлагается повысить акциз до 6,25 грн. за кг до 30 июня, а с 1 июля – до 7,8 грн. за кг (сейчас 5 грн. за кг).

Новость в сфере недвижимости. Правительство приняло Постановление «О совершенствовании порядка использования бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения жильем отдельных категорий граждан».

Согласно постановлению, в IV квартале 2008 г. запрещена закупка жилья на условиях паевого участия за средства общего фонда государственного бюджета, кроме случаев, когда цена приобретения такого жилья не превышает опосредованной стоимости сооружения 1 кв. метра общей площади, что определяется Министерством регионального развития и строительства, или если степень готовности объекта составляет не менее 70 процентов.

Есть еще одна финансовая новость. В Украине задолженность по зарплате впервые за последние два года превысила 1 млрд. грн. В Киеве темп роста составил 573%. По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста задолженности зафиксированы в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. На 1 ноября в Донецкой области сумма задолженности составила 289,263 млн. грн., что на 71%, или на 120,2 млн. грн. выше показателя на 1 января т.г.

В Луганской области сумма задолженности составила 114,414 млн. грн. (выше на 47%, или на 36,6 млн. грн.), в Харьковской – 91,171 млн. грн. (выше на 64%, или на 35,6 млн. грн.).

Высокий уровень задолженности по зарплате зафиксирован еще в нескольких областях. Во Львовской области сумма задолженности на 1 ноября составила 61,058 млн. грн. (рост против января с.г. на 170%, или 38,4 млн. грн.); в АР Крым – 50,585 млн. грн. (рост на 13%, или 5,9 млн. грн.); в Днепропетровской области – 55,697 млн. грн. (рост на 69%, или 22,7 млн. грн.); Одесской – 38,032 млн. грн. (рост на 37%, или 10,3 млн. грн.); Запорожской – 36,808 млн. грн. (рост на 54%, или 12,9 млн. грн.).

В Киеве задолженность на 1 ноября составила 44,471 млн. грн. (рост против начала года на 574%, или на 37,8 млн. грн.).

Новость для автопрома. Правительство предлагает в три раза увеличить ставки налога на легковые автомобили, а также на автомобили для перевозки не менее 10 людей. Об этом говорится в проекте закона от 21 ноября 2008 г. № 3404, обнародованном на сайте парламента.

Согласно законопроекту, предлагается перевести налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов из состава общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей) в состав местных налогов и сборов, предоставив органам местного самоуправления право устанавливать до определенных законом ставок для налога повышенные коэффициенты.

Принятие проекта закона не предполагает дополнительного финансирования из государственного бюджета. Также ожидается, что он позволит увеличить доходную часть местных бюджетов на 1,61 млрд. грн. в расчете за год.

Новость для киевлян. АК «Киевэнерго» обратилась в КГГА с официальным письмом, в котором выражает обеспокоенность уровнем расчетов за потребленную электрическую энергию учреждений и организаций, финансируемых из городского и районных бюджетов столицы.

Этими учреждениями и организациями оплачено лишь 13% за потребление электрической энергии. Их прогнозируемое потребление электроэнергии в ноябре текущего года составляет 15 млн. 369 тыс. грн. При этом, по состоянию на 1 ноября этого года, долг за электроэнергию этих учреждений составлял 6 млн. 682 тыс. грн. Сейчас этой категорией потребителей АК «Киевэнерго» уплачено лишь 2 млн. 34 тыс. грн.

В письме “Киевэнерго” отмечает, что согласно законодательству, с целью избежания более весомых последствий для компании и энергосистемы столицы, с 27 ноября 2008 г. ею будет предпринят ряд мер по ограничению электропотребления должников.

Новости НБУ. Нацбанк ослабил гривню еще на 13 копеек - до 6,74 грн./долл. США.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 27 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 674.1800 (на 26 ноября – 660.9600)

100 EUR – 872.0518 (на 26 ноября – 846.7559)

10 RUR – 2.4644 (на 26 ноября – 2.4130)