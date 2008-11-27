Международная конференция: «Украина в ВТО - перспективы для аграрного бизнеса». Организаторы - Eurobusiness Advisory (Лондон, Великобритания) и ВОО „Украинская аграрная конфедерация”, при поддержке Минэкономики Украины и Минагрополитики Украины. Докладчики: Валерий Пятницкий, зам.министра экономики Украины, Александр Мельниченко, первый зам.председателя АМКУ; Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Валентина Завалевская, зам.министра аграрной политики Украины, Анджей Диха, зам.министра сельского хозяйства Польши и др.

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Состоится открытая дискуссия на тему: «Региональное развитие как путь к повышению национальной конкурентоспособности». Участники: министр регионального развития и строительства Василий Куйбида, председатель совета НБУ Петр Порошенко, мэр Львова Андрей Садовой, председатель Донецкого облсовета Анатолий Близнюк, президент УСПП Анатолий Кинах, глава Международного консультативного совета Фонда «Эффективное Управление», экс-премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл, почетный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Аллан Скотт и другие. Организатор – Фонд «Эффективное Управление».

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Состоится десятое пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Состоится очередное заседание Общественной коллегии при ГНА Украины, на котором будут обсуждаться инициативы ГНА Украины: налогоплательщики без «налоговых ям»; результаты опроса налогоплательщиков и определение ключевых показателей достижения прогресса внедрения проекта ”Модернизация государственной налоговой службы-1”; выполнение ГНА Украины решений, принятых действующими комиссиями Общественной коллегии при ГНА Украины.

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Пресс-конференция на тему: “Инициатива Европейской Бизнес Ассоциации о приближении энергосберегающих технологий Украины к стандартам Европейского Союза”. Приглашены: Жан-Андре Барбоза, ген.директор Saint Gobain Construction Product Ukraine; Анна Духно, менеджер по развитию бизнеса Knauf Insulation Ukraine; Виктор Киндзерский, исполнительный директор Rockwool; Андрей Лемех, Коммерческий директор в Украине URSA.

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Круглый стол на тему: «Роль профсоюзов в условиях глобального экономического кризиса». Участники: Юрий Буздуган, Александр Яцунь (глава профсоюза работников образования Киева), Боян Станиславский (заместитель официального органа польських профсоюзов «OPZZ Tygodnik Populyarny», Польша) Крис Форд (университет Восточного Лондона), Йоханес Ванберг Андерсен (эксперт межотраслевого профсоюза 3F, Дания), Вячеслав Потопенко (директор Института социальных и трудовых отношений), Олег Верник (председатель ЦК профсоюза «Захист праці»).

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Пресс-конференция на тему: "Национальный банк Украины создаёт теневой валютный рынок, лишает дохода 9 тысяч семей и запрещает обмен валют в вечернее время и выходные дни". Участники: народный депутат Украины Ольга Боднар, представитель создаваемой Ассоциации валютообменных предприятий Лариса Карпенко, доктор исторических наук, профессор Владимир Студинский, юристы Дмитрий Кирилюк и Елена Кирилюк.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева на тему: “Какие изменения нужны во внешней политике Украины?” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция в рамках 10-й годовщины со дня основания Ассоциации налогоплательщиков Украины на тему: «Роль Ассоциации налогоплательщиков Украины как объединяющего звена между государством и бизнесом в период экономического кризиса». В работе примет участие президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, министр юстиции Украины Николай Онищук. Вопросы: Роль Ассоциации налогоплательщиков Украины в создании благоприятных условий для развития бизнеса; Общественный контроль за действиями власти и использованием бюджетных средств; Законотворческие инициативы; Реализация европейской модели развития посредством социального партнерства: лишь взаимная поддержка и взаимная ответственность государства и бизнеса помогут пережить экономический кризис с наименьшими потерями (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) .Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 498-60-61, (044) 498-60-56 .

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как в условиях финансового кризиса взять деньги на празднование Нового года: реальные возможности кредитования в Украине». Вопросы: состояние рынка кредитования в Украине: какие финучреждения выдают кредиты; прогноз развития рынка кредитования до Нового года; советы потребителям по получению кредита. Участники: Игорь Дурицкий, ген.директор розничной финансовой сети «КредитМаркет» (компания «центр финансовых решений»); Владимир Сидоренко, эксперт розничной финансовой сети «КредитМаркет» (компания «Центр финансовых решений»); Денис Раковский, эксперт розничной финансовой сети «КредитМаркет» (компания «Центр финансовых решений») (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны : 235-92-62, (067) 802-67-13 до 11-00 27 ноября.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Презентация книги Марка Таугера «Голод, голодомор, геноцид?», подготовленной по материалам работы в архивах России и Украины». Автор – профессор университета Западной Вирджинии (WVU), известный специалист по истории сельского хозяйства (в том числе и 30-х гг.прошлого века) СССР и других стран. Таугер – лауреат престижной премии Eric Wolf Prize Journal of Peasant Studies. Профессор Таугер – первый ученый, который рассмотрел причины трагедии 1932-1933 гг. со строго научных позиций специалиста по проблемам сельского хозяйства. Книгу «Голод, голодомор, геноцид?» профессор Таугер будет презентовать лично. В пресс-конференции примет участие Сергей Кичигин, главный редактор еженедельника «2000» - издателя книги, известные украинские ученые и политики (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 8 044 569 80 08, 286 64 96.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция режиссера Андрея Жолдака, посвященная премьере спектакля “Ленин love, Сталин love” по мотивам романа Василия Барки „Жовтий князь”, показ которого состоится в рамках мероприятий «Голодомор. 75-ая годовщина Памяти» 29 и 30 ноября в Национальной опере Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефон: 0638015856.