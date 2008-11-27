Больше трети харьковчан не намерены платить за квартиру - опрос

Больше трети харьковчан не намерены платить за коммунальные услуги в случае их подорожания

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного филиалом Института Горшенина в Харькове.

В соответствии с данными, переданными УНИАН, 37% харьковчан высказали намерение оплачивать только часть счетов за коммунальные услуги, а 6,9% вообще не намерены по ним платить.

Отвечая на вопрос о материальном благополучии, 36,6% опрошенных сказали, что их дохода хватает только на продукты, а приобретение одежды и других товаров первой необходимости уже вызывает трудности. По сравнению с прошлым исследованием, таких ответов стало больше на 3% (33,9%), отмечают эксперты Института Горшенина.

По данным опроса, у 58,1% семей на оплату коммунальных услуг уходит от четверти до половины ежемесячного дохода. При этом наибольшие нарекания - у 42,3% процентов опрошенных – вызывает самая дорогая услуга – отопление.

34,9% недовольны санитарным состоянием подъездов, 33% жалуются на состояние крыш, фасадов и коммуникаций.

Что касается путей улучшения качества услуг, харьковчане «за» повышение государственного контроля работы коммунальщиков (за это высказались 37,2% опрошенных), перераспределение местных бюджетов в пользу ЖКХ (25,1%) и увеличение зарплат работникам ЖЭКов (13,5%). Только 3,3% харьковчан считают, что услуги станут лучше с передачей предприятий в концессию, то есть в аренду частным структурам.

Почти половина населения города – 42% – готовы самостоятельно облагораживать дома и дворы, участвуя в общественных работах. При этом 9,8% даже согласились частично финансировать такие работы. «Расчет на себя» харьковчан подтверждает и ответ на вопрос «Считаете ли Вы, что от Вашего голосования на местных выборах зависит изменение жизни в городе?». 61,5% считают, что «нет, не зависит», 27,5% - «да, зависит», 11% затруднились дать ответ.

В Институте Горшенина отмечают, что исследование на тему ЖКХ – второй опрос в рамках годовой программы исследований Института Горшенина «Настоящий Харьков». Он проводился с 5 по 20 ноября. Согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения г. Харькова, было опрошено 1128 респондентов, которые представляют взрослое население возрастом от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол и район, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.