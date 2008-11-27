Добывающие предприятия Крыма снизили производство на 7,2%

В Крыму в январе-октябре текущего года предприятия добывающей отрасли допустили снижение объемов производства на 7,2%.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Министерства промышленности, транспорта, связи и ТЭК АРК, индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составил 94,8%, добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 86,5%.

Вместе с тем, прирост объемов производства достигнут в перерабатывающей промышленности (8,7%) и на предприятиях по производству и распределению электроэнергии (8,1%).

В перерабатывающей группе отраслей обеспечили рост объемов промышленного производства предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (индекс 110,8%), машиностроения (110,7%), по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (110,5%), по производству прочей неметаллической минеральной продукции (107,9%), обработке древесины (105,3%), химической и нефтехимической промышленности (104,6%), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (103,0%).

Как сообщал УНИАН, экономическое положение отраслей промышленности Автономной Республики Крым в январе - октябре 2008 года определяли 259 предприятий, индекс роста объемов производства которых составил 107,2% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.