Главное на 27 ноября (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается финансового сектора. НБУ принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке. По словам зампреда Нацбанка Александра Савченко, отменяются верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также максимальная маржа на уровне 3%. «Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал А.Савченко. В НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.

Относительно национальной валюты, то, по мнению А.Савченко, гривня начнет укрепляться в середине 2009 года.

По его словам, Нацбанк в ближайшее время не намерен прибегать к административному регулированию в виде введения обязательной продажи валютной выручки. «Это будет последним шагом – шагом отчаяния», – сказал он.

При этом заместитель председателя Нацбанка выразил надежду, что уже в первом квартале 2009 года дефицит долларов в мире снизится, а одним из позитивных факторов будет снижение инфляции в Украине. В НБУ девальвацию гривни на уровне 30-35% называют соответствующей уровню девальвации других национальных валют.

Он также сообщил, что Национальный банк Украины прогнозирует нулевое сальдо счета текущих операций платежного баланса по итогам 2009 года.

Новость о курсе наличной валюты. Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился на 13 копеек – до 6,74 грн. Наличный курс покупки доллара сегодня в коммерческих банках Киева зафиксирован в среднем на уровне 6,60 грн./долл., продажи – 6,70 грн./долл.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Райффайзен Банк Аваль»: покупка - 6,70 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.

Банк «Пивденный»: покупка 6,70 грн./долл., продажа 6,84 грн./долл.

«Донгорбанк»: покупка – 6,80 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

Банк «Хрещатик»: покупка - 6,75 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

«ОТП Банк»: покупка – 6,83 грн./долл., продажа – 6,84 грн./долл.;

Напомним, 26 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 6,60 грн. за доллар.

А с 28 ноября вступает в силу постановление НБУ о привязке официального курса гривни по отношению к доллару к курсу на межбанковском рынке.

Новость от Секретариата Президента. Первый заместитель главы СП Александр Шлапак критикует действия НБУ на валютном рынке и предлагает отменить валютные аукционы. «Ситуация на валютном рынке заостряется, и причиной этого является ажиотажный спрос на иностранную валюту, а также не всегда адекватные и эффективные действия Национального банка», - сказал А.Шлапак, добавив, что доллар США существенно переоценен в Украине в результате несбалансированности спроса на него и предложения.

Есть новость о макропоказателях. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение роста ВВП в Украине по итогам 2009 года на уровне -3,5% (номинальный ВВП 148,7 млрд. долл.), по итогам 2008 года рост ВВП составит 4,5% (168,5 млрд. долл.).

Об этом заявил директор в суверенной аналитической группе Fitch Эндрю Кохун.

По его словам, Fitch прогнозирует среднегодовой уровень инфляции в 2008 году 25%, в 2009 – 17,5%.

Средний курс гривни по отношению к американскому доллару в 2008 году будет на уровне 5,5 грн./дол., в 2009 году - 7,3 грн./долл.

Госдолг Украины прогнозируется на уровне 13,1% ВВП в 2008 году, в 2009 – 28,5% ВВП.

Дефицит бюджета в 2008 году ожидается на уровне 1%, в 2009 прогнозируется бездефицитный бюджет.

По прогнозам Fitch, сальдо текущего счета платежного баланса Украины в 2008 году будет на уровне -7% от ВВП, в 2009 году -3% от ВВП. Внешний долг страны по итогам текущего года прогнозируется на уровне 67,3% ВВП, в 2009 – 84,6%.

Fitch прогнозирует, что уровень золотовалютных резервов Украины по итогам 2008 года составит 38,4 млрд. долл., в 2009 году – 36,4 млрд. долл.

Новость в энергетическом секторе. Европейская комиссия начала переговоры с Украиной и Молдовой о присоединении к Энергетическому сообществу.

Как отметили в пресс-службе ЕК, первый раунд переговоров состоялся 25-26 ноября в Вене.

Украина и Молдова представили свои предварительные оценки и графики имплементации положений соглашения об Энергетическом сообществе с учетом энергетической политической стратегии и запланированных реформ в энергетическом секторе.

«Первая встреча подтвердила, что быстрый прогресс возможен, и возможно завершение переговоров с Украиной и Молдовой в 2009 году», - заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс. Второй раунд переговоров должен состояться в феврале 2009 года в Брюсселе.

Еще одна новость для энергетиков. ЗАО “Атомстройэкспорт” (Российская Федерация) готов предоставить НАЭК “Энергоатом” кредит в размере 85% от стоимости строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как отмечает исполняющий обязанности вице-президента НАЭК “Энергоатом” Владимир Бронников, российская сторона готова предоставить указанные средства под ставку Libor 1,5-2% с началом возврата кредитных средств через шесть месяцев после введения в эксплуатацию этих блоков.

Он сообщил, что, по итогам экспертной оценки, проведенной специалистами ОАО «Киевэнергопроект», которые исследовали пригодность существующей инфраструктуры под строительство этих блоков, использование уже построенных объектов позволит сэкономить НАЭК «Энергоатом» около 250 млн. долларов.

Напомним, по предварительной оценке Минтопэнерго, стоимость строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС оценивается в 15 млрд. грн. Блоки планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

Новость от транспортной сферы. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отказалась от ряда планов по расширению полетов. Как заявил президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрий Мирошников, компания отказалась от увеличения рейсов на ряде направлений, в некоторых случаях оставив их на прежнем уровне, в некоторых - снизив.

«Например, тот же Лондон: мы одну частоту сняли – было десять летом, думали и зимой удержать, но оставили девять. Были планы по Берлину: мы хотели выйти на ежедневные полеты, может, даже на полеты 2 раза в день. Были определенные планы по Женеве – мы их отвергли вообще», - уточнил он. Как подчеркнул президент компании, ситуация меняется очень быстро, в связи с чем и компания координирует свои планы. «Буквально каждая следующая неделя вызывает огорчение по своим результатам, и мы это анализируем, но улучшения ситуации пока не ожидаем», - отметил он.

По его данным, больше всего пассажиропоток снизился на западных направлениях, и «в наибольшей степени страдают сейчас Амстердам, Лондон, Франкфурт». Меньше всего пострадали внутренние перевозки. «Сейчас очень неплохо идут внутренние перевозки, международные чуть похуже, но чартерные страдают в большей степени», - сказал Ю.Мирошников.

По его словам, на 2009 г. компания также пересмотрела планы в сторону сокращения полетов. «Это касается наращивания частот на европейских рейсах, которые мы готовы были делать», - сказал он. В то же время компания рассчитывает в большей степени сохранить восточные направления: «Восстановим Кувейт, сохраним Дубаи на лето, чего мы в предыдущие годы не делали». Также компания намерена развивать полеты из региональных центров: «Из Симферополя, Львова достаточно много планов по полетам».

В первой половине дня есть новость для киевлян. На Крещатике столичные жители, которые требуют снижения тарифов на проезд в общественном транспорте, перекрыли движение. Их требование – пересмотреть с учетом понижения размер тарифов на проезд в транспорте и за услуги ЖКХ.