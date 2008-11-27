Главное на 27 ноября (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня для финучреждений. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг прогнозирует ухудшение финансового состояния небанковских финучреждений.

Как отметил председатель Госфинуслуг Валерий Алешин, несмотря на отсутствие прямого влияния мирового финансового кризиса на деятельность небанковских финучреждений, они ощущают кризис банковского сектора и реального сектора экономики.

По его словам, связанное с кризисом снижение платежеспособности населения приведет к снижению динамики продаж в страховании. Также на объемы продаж страховых продуктов может негативно повлиять снижение доверия не только к банкам, но и ко всем представителям финансового сектора.

По его мнению, кредитные союзы, как и банки, могут столкнуться с проблемой оттока депозитов. Кроме того, по его словам, проблемы в строительной отрасли могут привести к ухудшению показателей деятельности финансовых компаний. Уменьшается приток депозитов и в систему негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В тоже время В.АЛЕШИН подчеркнул, что пока наблюдается только уменьшение темпов развития рынков, при этом рост все еще наблюдается.

Отметим, по данным Госфинуслуг, на 30 сентября в Государственный реестр финансовых учреждений внесена информация о 1 999 небанковских финучреждениях (+92 с начала года), из них: кредитные союзы - 864, страховые компании - 475, ломбарды - 312, финансовые компании - 192, негосударственные пенсионные фонды - 104, администраторы НПФ - 49, доверительные общества - 2, другие финучреждения - 1.

Еще одна новость в сфере страхования. Госфинуслуг намерена инициировать изменение законодательства, регулирующего порядок использования валюты в страховой деятельности. Как сообщил председатель комиссии Валерий Алешин, в связи с курсовыми колебаниями у некоторых компаний по страхованию жизни возникли проблемы с выполнением своих обязательств перед клиентами, так как резервы и обязательства были сформированы в разных валютах.

«Мы видим необходимость коррекции нормативных документов, которыми регулируется порядок использования валюты в страховой деятельности», - сказал В.Алешин.

Новости с межбанка. Сегодня на межбанке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 6,9500/7,2000 грн., к 12:00 цены выросли до 7,1000/7,2500 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума - 7,2500/7,4000 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2425/0,2550 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2500/0,2585 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и составил 27,4051 (+0,0548) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2870/1,2965 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 8,9645/9,2975 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 9,1840/9,3880 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,3440/9,5475 грн.

Сегодня в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги по американской валюте проходили со сниженной активностью, а сделки были возможны только на ТОМ’е. Нацбанк, традиционно в такой день, на рынок не выходил.

Новость для ТЭК. В Министерстве топлива и энергетики Украины создан Штаб оперативного реагирования и принятия мер по минимизации негативного влияния мирового экономического кризиса на функционирование предприятий топливно-энергетического комплекса Украины.

В соответствии с приказом министра от 26 ноября в 2008 г. №582 заседания Штаба будут проводиться в случае необходимости, но не менее одного раза в неделю.

Возглавляет Штаб министр топлива и энергетики Юрий Продан.

Электроэнергетика также не осталась без новостей. АК «Киевэнерго» возобновила электроснабжение отключенных вечером 26 ноября бюджетных учреждений и организаций Киева, имевших значительные задолженности по платежам за потребленную электроэнергию.

В ходе переговоров руководства компании с представителями Киевской городской государственной администрации достигнуто соглашение о временном возобновлении энергоснабжении должников под гарантии КГГА принять срочные меры к погашению ними долга.

Напомним, вчера АК "Киевэнерго" начала отключение учреждений и организаций, финансируемых из городского и районных бюджетов Киева и имеющих задолженность за потребленную электроэнергию.

По данным компании, расчеты указанной группы потребителей за ноябрь находятся на уровне 13%. При прогнозном потреблении на ноябрь в объеме 15,396 млн. грн. бюджетные организации, по состоянию на конец месяца, фактически уплатили 2,034 млн. грн. При этом долг этой группы потребителей уже на 1 ноября составлял 6,682 млн. грн.

Новость для автопрома. Представители отечественного автопрома считают, что их предложения по защите украинского рынка в условиях сегодняшнего финансово-экономического кризиса в части повышения пошлин на импортные автомобили не противоречат требованиям Всемирной торговой организации.

По словам заместителя председателя правления по производству автомобилей Олега Папашева, согласно нормам статей ГАТТ-ВТО №№ 12-13,15 в случае критического состояния платежного баланса (в т.ч. торгового), страна-член ВТО может применять, как исключение, меры по установлению временных надбавок к действующим ставкам ввозных пошлин на некоторые товары (например, на 6 месяцев). При этом для определения критичности платежного баланса используется методология МВФ, по которой, в том числе, фактом признания критичного состояния платежного баланса является решение МВФ о предоставлении стабилизационного кредита для страны.

«Таким образом, приняв временные надбавки к импортным пошлинам, Украина никоим образом не нарушает принятых обязательств перед ВТО. Данная мера не только предусмотрена правилами работы в ВТО, но и активно используется странами-членами этой организации», - подчеркивает О.Папашев.

При этом он добавил, что разговоры о возможном повышении пошлин ведутся достаточно давно, но никаких реальных действий государством предпринято не было.

Напомним, как сообщил изданию «Коммерсант-Украина» первый вице-премьер-министр Александр Турчинов, правительство не намерено повышать ввозные пошлины на новые автомобили. Предложение увеличить пошлины с 10% до 22% содержится в зарегистрированном 18 ноября в парламенте законопроекте «О внесении изменений в Закон «О таможенном тарифе» с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в условиях мирового финансового кризиса».

Новость в сфере ЖКХ. Кабинет министров 26 ноября принял постановление «О создании Межведомственного совета по вопросам усовершенствования государственного регулирования рынка коммунальных слуг Украины».

Совет будет постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Кабмине.

Первоочередными задачами, над которыми будет работать Совет, станет выработка предложений по обеспечению защиты прав потребителей на коммунальные услуги надлежащего качества по экономически обоснованным ценам и тарифам.

Межведомственный Совет должен будет в кратчайшие сроки провести анализ деятельности субъектов естественных монополий, которые предоставляют услуги по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу по обеспечению прозрачности их финансово-хозяйственной отчетности и контроля по вопросам, связанным с установлением и применением тарифов на рынке коммунальных услуг.

Новость для водителей. Украина и Испания достигли принципиальной договоренности принять действенные меры для ускорения подписания Соглашения между странами о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя.

Такое решение, по данным МИДа, было принято 26 ноября в Киеве во время украинско-испанских переговоров по консульско-правовым вопросам.

Необходимость подписания упомянутого соглашения подчеркивалась, учитывая крайне важное социальное значение договорно-правового урегулирования вопроса о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, прежде всего для многочисленной украинской общины в Испании.

Новости для ГМК. Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal планирует уволить до 9 тысяч сотрудников, в основном офисных, что составляет около 3% штата компании. Сейчас в компании трудятся более 326.000 человек в 60 странах. Ранее ArcelorMittal объявил о возможности увольнения 16% сотрудников в США, где компания сократила производство на 40% в связи с падением спроса, особенно со стороны автопроизводителей. Компания планирует сократить производство по всему миру на 35%.

Напомним, ArcelorMittal - один из мировых лидеров металлургического рынка. «АрселорМіттал Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине.

Новость об ИСД. Международное рейтинговое агенство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Индустриального Союза Донбасса (ИСД) с В+ до В с негативным прогнозом. В то же время, Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг компании на уровне В.

Понижение рейтинга отражает прогноз Fitch, что доход и EBITDAR компании снизится на 50% из-за падения объемов производства и цен, до 910-950 миллионов долларов в 2009 году, принимая во внимание глобальный экономический кризис и потенциальную неустойчивость спроса на металлопродукцию.

Кроме того, Fitch считает, что на ИСД существенно повлияет глобальный экономический кризис, потому что компания является экспортно-ориентированной (более 70% продаж в 2007 году).

Новость об Метинвесте. Fitch снизило долгосрочный рейтинг Группы «Метинвест» в местной валюте до с ВВ- до В+, национальный долгосрочный рейтинг с АА+(ukr) до A+(ukr), а национальный краткосрочный рейтинг с F1+(ukr) до F1(ukr).

В тоже время, рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг "Метинвеста" в иностранной валюте на уровне B+ и краткосрочный рейтинг компании в иностранной валюте на уровне В. Прогноз долгосрочного рейтинга компании является негативным, а прогнозы краткосрочного рейтинга в местной валюте и национального долгосрочного рейтинга сейчас являются стабильными.

По мнению Fitch, сегодняшние рейтинги отражают глобальный экономический спад и международное падение цен на сталь. Поскольку пропорция "Метинвеста" в экспортных продажах является довольно большой (около 70% продукции "Метинвеста" идет на экспорт), Fitch ожидает, что его финансовые и производственные показатели пострадают сильнее, чем у других производителей стали, которые работают в основном на национальном рынке.

Новость об "Интерпайп". Fitch понизило рейтинги украинского производителя труб и железнодорожных колес Interpipe Limited: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») и приоритетный необеспеченный рейтинг с уровня «B+» до «B» и сохранило «Негативный» прогноз по долгосрочному РДЭ.

Рейтинг возвратности активов по приоритетным необеспеченным обязательствам сохранен на уровне «RR4». Одновременно Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне «B».

Понижение рейтингов отражает ориентированность компании на экспорт (около 75% реализации за первое полугодие 2008 г.) и относительно высокую долю производства товарной стали (32% от общего объема производства), что означает, что операционные результаты и финансовые показатели компании, как ожидается, будут пропорционально более затронуты, чем у большинства других сталелитейных компаний на фоне глобальной экономической рецессии и связанного с этим резкого снижения цен на сталь.

«Негативный» прогноз отражает мнение Fitch о том, что украинский металлургический и горнодобывающий сектор будет восстанавливаться более медленно, чем глобальная металлургическая и горнодобывающая отрасль, а также что компания может столкнуться со сложностями с рефинансированием долговых обязательств, по которым наступают сроки погашения.

Новости для киевлян. Киевский городской председатель Леонид Черновецкий настаивает, что всю ответственность за новые тарифы на проезд в общественном транспорте несет председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр Зинченко, который возглавляет профильную комиссию Киевсовета и специальную рабочую группу по решению транспортного кризиса в столице.

В интервью журналистам Л.Черновецкий, комментируя внесенное сегодня на сессию Киевсовета предложение фракции БЮТ пересмотреть тарифы в Киеве, снизив их до 1 грн., сказал: «Я вам скажу, что А.Зинченко мне подсунул тарифы. Он несет за них полную ответственность».

На вопрос, подпишет ли он как мэр города решение Киевсовета о снижении тарифов в два раза, если оно будет принято, Л.Черновецкий ответил: «Я любые мнения, в том числе нечестные, все рассматриваю. Вместе с вами решим – подписывать или нет».

По словам Л.Черновецкого, он лично принял решение и подписал соответствующий документ, согласно которому тарифы для 800 тыс. киевлян, в том числе и пенсионеров, «равны нулю». «Я могу это сделать и без Киевсовета, и сделаю это своей властью в течение недели», - отметил мэр. Он также добавил, что в Киевсовет подал предложение о льготном проезде для малообеспеченных жителей столицы только для того, «чтоб укрепить авторитет совета, чтобы он работал более сплоченно».

Напомним, с 4 ноября в Киеве в 3-4 раза повышены тарифы на проезд в общественном транспорте.

Между тем, Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи во главе с А.Зинченко потребовала от Киевской городской государственной администрации отменить распоряжение о повышении тарифа на проезд в коммунальном транспорте до 2 грн. за поездку, “поскольку считает его ошибочным и преждевременным”.

Стоимость проезда не снизили. Киевский горсовет не поддержал проект решения, внесенный фракцией БЮТ, о снижении тарифов на проезд в пассажирском транспорте до 1 грн.

За этот проект решения проголосовали 58 из 61 присутствующего в зале депутата Киевсовета. За этот проект свои голоса отдали: БЮТ – 31 депутат, Блок Кличко – 14, Блок Литвина – 11 и Блок Катеринчука – 2 депутата.

Депутаты от Блока Черновецкого, ГАК, Партии регионов и внефракционные не принимали участие в голосовании.

Этот проект предусматривал поручить КГГА отменить распоряжение от 30 октября 2008 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения», а также ограничить предельный уровень тарифов на перевозку не более 1 грн.

Также с голоса был внесен для рассмотрения депутатами другой проект решения, который также касался тарифной политики на перевозку пассажиров. Этот проект «О дополнительной социальной защите отдельных слоев населения города Киева» был подготовлен постоянной комиссией Киевсовета по вопросам социальной защиты. Его внесение инициировала фракция Блока Черновецкого.

Согласно этому документу, количество киевлян, которые будут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, увеличивается с 550 тыс. до 700 тыс. человек. В частности, впервые будет предоставляться право бесплатного проезда в метро всем без исключения киевским пенсионерам. Внесение этого проекта решения в повестку дня поддержали 92 из 119 депутатов Киевсовета.

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ внес этот проект решения первым на голосование, и он был поддержан 98 из 119 депутатов.