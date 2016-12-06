Хакеры взломали сайт Госказначейства

Кроме того, не загружается сайт Министерства финансов Украины.

Неизвестные хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Читайте такжеЕврокомиссия подверглась масштабной кибератаке Уже более часа вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходит переадресация на сайт www.whoismrrobot.com. Кроме того, не загружается сайт Министерства финансов Украины. Пресс-службы обеих госструктур ситуацию пока не комментируют.

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