Хакеры взломали сайт Госказначейства
13:18, 06 декабря 2016Разное
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Кроме того, не загружается сайт Министерства финансов Украины.
Иллюстрация REUTERS
Неизвестные хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины.
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Уже более часа вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходит переадресация на сайт www.whoismrrobot.com.
Кроме того, не загружается сайт Министерства финансов Украины.
Пресс-службы обеих госструктур ситуацию пока не комментируют.
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