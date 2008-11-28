Пресс-конференция при участии и.о.председателя Госкомзема Украины Александра Черпицкого и первого зам.председателя Госкомзема Антона Третьяка на тему: “Ситуация в земельных отношениях и землепользовании остается сложной и требует безотлагательного улучшения”.

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Брифинг на тему: «Возможные последствия для населения формирования официального курса гривня/доллар на основании межбанковских торгов». В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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Состоится открытый аукцион по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА. В мероприятии возьмет Киевский городской председатель Леонид Черновецкий.

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Будет объявлен победитель тендера на строительство терминала лоу-кост в Борисполе.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Национального института стратегических исследований Юрия Рубана на тему: "Кто возьмет на себя ответственность за страну во время экономического кризиса? (Мнение граждан) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция представителей фармацевтической отрасли Украины о ситуации в фармацевтической отрасли страны, дефиците лекарственных средств в аптечных учреждениях и возникновении в связи с этим проблем в обеспечении населения медикаментами. Участники: Юрий Гайдаев, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения государственной политики здравоохранения, развития фармации и осуществления фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Е.Прудникова, председатель ассоциации предпринимателей Николаевской и Херсонской областей; Михаил Сятыня, профессор Национального медуниверситета им.Богомольца; С.Пасталица, директор Черниговского областного КП «Лекарства Украины»; Н.Численко, член Правления Аптечной профессиональной ассоциации Украины; С.Бунина, директор Объединения работодателей медицинской и микробиологической промышленности; О.Земец, региональный директор ООО «БАДМ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 050-614-47-43. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.