НСК ”Олимпийский” к Евро-2012 будет готовить «Киевгорстрой»

НСК «Олимпийский» и холдинговая компания «Киевгорстрой» подписали соглашение о проведении строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение подписали и.о. гендиректора НСК «Олимпийский» Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ и председатель правления – президент «Киевгорстроя» Петр ШИЛЮК.

По словам министра молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, решение об определении «Киевгорстроя» генподрядчиком реконструкции НСК было принято в результате консультаций, проведенных в правительстве с руководителями крупнейших строительных компаний Украины.

«Уверен, что мощности «Киевгорстроя» вместе с другими украинскими строительными компаниями позволят в определенные сроки представить обновленный суперсовременный стадион», - сказал министр.

Он также обратил внимание, что реконструкцию будут проводить именно украинские строительные организации.

Отвечая на вопрос о количестве субподрядчиков, министр сообщил, что на демонтажных работах было 12 таких компаний, и выразил убеждение, что при проведении строительных работ их будет значительно больше.

Также Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что к реконструкции будет привлечена зарубежная компания консультанта, которая будет следить за соблюдением требований и норм УЕФА при строительстве стадиона.

Со своей стороны, П.ШИЛЮК поблагодарил правительство за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для успешной реконструкции «Олимпийского».

«Мы способны выполнить реконструкцию, разработать проект, провести его утверждение и реализовать», - сказал он.

Непосредственно строительные работы начнутся 1 декабря, а их завершение запланировано в декабре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн. и разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генподрядчика строительных работ по процедуре одного участника.

Отметим, на строительство Национального стадиона в Варшаве заявки подали 8 консорциумов.

Проект, по предварительным оценкам, может стоить 445 млн. долларов и должен быть введен в эксплуатацию летом 2011 года. Об этом сообщает компания PL2012, которая координирует подготовку Польши к Евро-2012.

Прием заявок для участия в тендере завершился 27 ноября. Тендер по строительству Национального стадиона состоится в 2 этапа. Главным критерием при выборе претендента для комиссии станет цена строительства. Победителя тендера планируют объявить в конце марта - начале апреля следующего года, после чего сразу начнется второй этап строительства стадиона.

Национальный стадион в Варшаве на 55 тысяч зрителей будет построен на месте старого стадиона, который последние годы был одним из самых известных дешевых рынков столицы Польши.

На данном этапе строители проводят демонтаж старого стадиона и подготовительные работы для строительства нового.

Этот подготовительный этап планируется завершить до 13 апреля 2009 года.