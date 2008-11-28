В Закарпатье на 1 рабочее место претендуют 37 человек

В Закарпатской области на 1 рабочее место претендуют 37 жителей сельской местности. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника отдела статистики, мониторинга и прогнозирования Закарпатского областного центра занятости Надежда ДОЛИННАЯ.

По ее словам, на протяжении января-октября 2008 года социальными услугами областной службы занятости воспользовалось 39,2 тысячи безработных, которые проживают в сельской местности. Это количество составляет 69,5% от общей численности лиц, которые находились на учете.

Базовыми центрами занятости трудоустроено 17,1 тыс. жителей села - 64,2% от всех, кто получил работу в текущем году. Также на протяжении 10 месяцев на рабочие места, созданные за счет предоставления дотаций работодателям для трудоустройства безработных, устроены 733 человек из сел (60,1%) .

«К сожалению, возможности жителей села получить работу, особенно в горной местности, является чрезвычайно ограниченными. К примеру, на начало ноября 2008 года работодатели подали заявки на трудоустройство всего 119 работников сельского хозяйства. Соотношение численности незанятых граждан и вакансий на эту дату по области составляло 37 лиц, хотя и этот показатель уже лучше, чем в прошлом году. Тогда на одно рабочее место претендовали 38 безработных жителей села», - добавила Н.ДОЛИННАЯ.

Также, по ее словам, в таких районах как Межгорский, Виноградовский, Иршавский и Раховский такое соотношение для работников сельского хозяйства, соответственно 240, 182, 101 и 90 лиц.

По данным отдела статистики, одним из самых реальных путей занятости жителей сел остается предпринимательство. С начала текущего года 189 лиц, которые проживают в сельской местности, получили одноразово выплату помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности. Это составляет 43% в общем количестве лиц, которые решили положить начало собственному делу при поддержке Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Основными видами предпринимательства безработных сельской местности является торгово-посредническая деятельность, производство строительных материалов, мебели и изделий из дерева, выращивание и реализация сельскохозяйственной продукции и тому подобное.