Главное на 28 ноября (день)

Новость первой половины сегодняшнего дня в сфере международных отношений в финансовом секторе. Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео Кацу заверил Президента Украины Виктора Ющенко в том, что ВБ намерен развивать сотрудничество с нашей страной. Об этом шла речь сегодня во время их встречи.

В.Ющенко подчеркнул, что Украина высоко ценит усилия Всемирного банка, который уже 16 лет поддерживает нашу страну и предоставляет значительные ресурсы для продвижения реформ. Особое значение для Украины имеет сотрудничество с Всемирным банком в нынешних условиях глобального финансово-экономического кризиса.

«Наш институт выражает готовность быть с Украиной, работать с Украиной, поддерживать Украину», – отметил Ш.Кацу.

Еще одна новость в финансовом секторе. Банки пока не получали от НБУ разъяснений относительно отмены принятых ранее ограничений по привязке наличного курса валют к официальному. Как сообщили УНИАН в «Альфа-Банке», сейчас в банке можно купить валюту исключительно в случае, если клиент откроет депозит.

Никаких распоряжений по этому поводу не получали и в банке «Хрещатик».

В обменных пунктах валют, расположенных в центре столицы, на сегодня не установлены новые курсы продажи-покупки, соответственно, валюты для продажи в наличии не имеется.

Напомним, заместитель председателя НБУ Александр Савченко заявил вчера о том, что Национальный банк принял решение об отмене ограничений на наличном валютном рынке. «Решение принято, оно должно быть сейчас оформлено, сегодня, надеюсь, доведено до банков», - сказал он. По его словам, отменяется верхняя граница продажи наличной валюты от официального курса на уровне 1,5%, а также максимальная маржа на уровне 3%. В НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.

Относительно курсовой ситуации. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,1250/7,3750 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2510/0,2630 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,2155/9,5490 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились - 1,2940/1,2942 долл. США (четверг - 1,2905/1,2907).

В четверг, 27 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.

Новость от оппозиционного правительства. «В случае углубления экономического кризиса больше всего пострадает Западная, а не Восточная Украина, как многие почему-то сейчас утверждают. Общаясь с экспертами, я убеждаюсь в том, что такая опасность существует больше всего», - заявил народный депутат, министр труда и социальной политики оппозиционного Кабмина Михаил Папиев.

Аргументируя свое мнение, он, в частности, отметил: «Если сделать анализ структуры производства в Украине, то в целом больше всего пострадает промышленное производство. Однако при этом следует учесть, что в Западной Украине большинство граждан задействованы на обслуживании импортной продукции и товаров. У нас в стране отрицательное сальдо торгового баланса составляет 15 млрд. грн. В первоочередных мерах противодействия кризису будет вводиться ограничение импорта. А это гарантированно отразится на тех людях, которые стоят на рынках, работают частными предпринимателями, в торговых заведениях, которые сегодня занимаются оптовой торговлей и завозят свою продукцию из-за границы».

По убеждению М.Папиева, возникает опасность того, что «кроме средств бюджета государство еще 16,5 млрд. долларов возьмет как займ и отдаст обратно на Запад как покрытие задолженности нашими же банковскими учреждениями, которые преимущественно являются частными. Поскольку по государственным банкам такой проблемы не существует».

Новость в строительной отрасли. НСК «Олимпийский» и холдинговая компания «Киевгорстрой» подписали соглашение о проведении строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона к Евро-2012.

По словам министра по вопросам молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, решение об определении «Киевгорстроя» генподрядчиком реконструкции НСК было принято в результате консультаций, проведенных в правительстве с руководителями крупнейших строительных компаний Украины.

Также Ю.Павленко сообщил, что к реконструкции будет привлечена зарубежная компания консультант, которая будет следить за соблюдением требований и норм УЕФА при строительстве стадиона. Непосредственно строительные работы начнутся 1 декабря, а их завершение запланировано в декабре 2010 года.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

Еще одна новость в сфере недвижимости. Апелляционный административный суд г. Киев признал противоправной бездеятельность КГГА по недопущению аферы группы компаний «Элита-Центр». Данное решение суд вынес 27 ноября 2008 года.

Иск был подан пострадавшими от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Они требовали признать вину киевских городских властей, которые, по их мнению, не предприняли должных мер для предотвращения крупнейшей аферы на строительном рынке Украины. Они не собираются останавливаться на достигнутом и намерены просить суд обязать киевские городские власти создать действенный механизм обеспечения жильем всех пострадавших.

Напомним, в результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в возведении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.

Главный подозреваемый в организации столичной аферы "Элита-Центр" Александр Волконский (настоящее имя - Александр Шахов, 1971 г.р., уроженец г. Кемерово, Россия) был экстрадирован из Швейцарии в Киев 9 октября.

Новости для автодора. До конца февраля 2009 года ГАИ не будет привлекать водителей к ответственности за отсутствие техталонов, заявил сегодня начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Коломиец. «До конца февраля мы не будем за это наказывать, будем предупреждать: люди добрые, придите и получите», - сказал он, отметив, что техосмотр автомобиля стоит около 160 грн.

Он также призвал водителей хранить квитанции об уплате штрафов на протяжении двух лет. «Квитанции нужно хранить два года, поскольку ни один техосмотр не будет проводиться без предъявления квитанций об уплате штрафов», - сказал С.Коломиец, добавив, что на сегодняшний день «есть полное понимание относительно уплаты штрафов во всех кассах Ощадбанка”.

В то же время С.Коломиец сообщил, что в случае несогласия с составлением протокола о взыскании штрафа, водитель может обжаловать его в высшей инстанции ГАИ или в суде на протяжении 10 суток после наложения штрафа. В противном случае это будет означать, что админвзыскание вступило в силу. Говоря о техосмотре, С.Коломиец отметил, что он начнется своевременно.

По его словам, с 17 ноября, когда вступил в действие новый закон, предусматривающий повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения, в Украине зафиксировано уменьшение в 2 раза случаев ДТП.

И напоследок есть новость из Европы. ЕС отложил одобрение решения о “голубой карте” для высококвалифицированных мигрантов, сообщил 27 ноября министр иммиграции, интеграции, национальной идентичности и солидарного развития председательствующей в ЕС Франции Брис Ортефе (Brice Hortefeux).

“Голубая карта” будет формально одобрена в первые месяцы 2009 года”, - заявил он на пресс-конференции по завершении заседания Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС.

Ранее предусматривалось, что директива о введении “голубой карты” должна была быть одобрена 8 декабря.

Напомним, 25 сентября Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не смог достичь компромисса относительно даты вступления в силу Директивы о введении “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов из третьих стран из-за позиции Чехии.

Вступление в силу Директивы предусматривалось на 2011 год, и именно с этого года Германия и Австрия планируют снять ограничение на трудоустройство в своих странах граждан Чехии.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу ряд социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ на европейский рынок.