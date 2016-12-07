Минфин сообщил о проблемах с платежами Госказначейства после хакерской атаки

Государственное казначейство Украины в результате вчерашней профессиональной хакерской атаки на органы Министерства финансов испытывает определенные сложности с полноценным проведением платежей, сообщил Минфин в соцсети Facebook.

"Атака остановлена. К концу дня планируется восстановить все функции в полной мере. Просим прощения за временные неудобства, вызванные кибератакой. Заказчики этой атаки пытались дестабилизировать ситуацию, сорвать платежи и бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику, и помешать внедрению важных антикоррупционных инициатив Минфина", - говорится в сообщении.

Минфин подчеркнул, что у реформ всегда есть враги, тем более если речь идет об антикоррупционных реформах.

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"Чем сильнее пытаются противодействовать нашим инициативам, тем больше мы убеждаемся, что на правильном пути", - подчеркивается в сообщении.

Также Минфин отметил, что помимо восстановления систем, принимаются меры по усилению кибербезопасности и поиску злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, неизвестные хакеры вчера, 6 декабря, взломали сайт Государственной казначейской службы Украины и Министерства финансов Украины. По состоянию на вечер 7 декабря сайты обеих госструктур по-прежнему не работают.

Кабинет министров Украины выделил Министерству финансов и Государственной казначейской службе 80 миллионов гривень из резервного фонда на обновление сетевого оборудования после хакерских атак на интернет-ресурсы ведомств 6 и 7 декабря.