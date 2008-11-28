Главное на 28 ноября (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня. Совет директоров Всемирного банка планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов 23 декабря. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ после встречи с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ.

В свою очередь, Ш.КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет.

«Надеюсь, что Совет директоров банка примет решение до Рождества», - отметил он.

Ш.КАЦУ также уточнил, что средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета Украины.

Также стороны отметили, что работа Украины со Всемирным банком идет плодотворно, в частности это заключается в возможной будущей поддержке банковского сектора, а также выделении средств на реконструкцию автодороги Киев-Харьков, а также на развитие транспортной инфраструктуры, в частности железных дорог. Планируются также инвестиции в модернизацию энергетического сектора.

Газовые вопросы. Украина способна выполнить свои обязательства по поставкам газа как на внутреннем, так и внешнем рынках при любом развитии событий в газовой сфере, сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

На сегодня, по данным НАК «Нафтогаз Украины», в украинские газохранилища закачано всего около 26 миллиардов кубометров природного газа. Этого вполне достаточно для технологического обеспечения надежных поставок газа украинским и иностранным потребителям в зимний период 2008 - 2009 гг. с учетом особенностей украинской и российской ГТС.

В то же время промедление украинской стороны, в первую очередь Кабинета Министров, относительно урегулирования вопросов с расчетами за 11 миллиардов кубометров газа из указанных 26 грозит негативными финансовыми последствиями для Украины, считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Изменения в законодательстве, касающиеся АПК. Правительство на днях внесло в Верховную Раду законопроект о введении ряда мер, направленных на преодоление последствий влияния мирового финансового кризиса на отечественный агропромышленный комплекс.

Документ, в частности, предлагает отмену до 1 сентября 2009 года экспортной пошлины на семена подсолнечника при условии вывоза его непосредственно сельхозтоваропроизводителями или закупки семян у аграриев по ценам не ниже минимальных. Кабмин уже ввел регулирование цен на семена подсолнечника, и, вероятнее всего, минимальная цена на эту культуру составит 1,7 тыс. грн. за тонну.

Правительство продолжает поддержку экономики в условиях глобального кризиса. Розничные тарифы на электроэнергию в декабре 2008 года для 111 промышленных предприятий сохранятся на уровне тарифов, действовавших в октябре.

Об этом сказано в постановлении Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 24 ноября №1318.

Снова о валютном курсе. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает оптимальной цену от 5,8 до 5,9 гривни за доллар. Как сообщает пресс-служба главы государства, такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал в интервью телеканалу «1+1», которое выйдет в воскресенье, 30 ноября, в 19.30. в программе «Итоги недели».

По убеждению В.ЮЩЕНКО, снижение курса гривни объясняется тем, что на рынке сегодня господствуют спекулятивные операции. «19 ноября курс доллара просто «сорвался» спекулятивной, масштабной, большой атакой. Причин инвестиционного, торгового, платежного характера для того, чтобы иметь то поведение курса, которое мы сейчас имеем, сегодня нет. Сегодня цена доллара могла бы колебаться по этим показателям в границах от 5,8 до 5,9 гривни за доллар США», - сказал Президент.

Глава государства также считает, что в настоящее время задачей номер один для Национального банка является формирование своими действиями доверия на рынке. Соответствующие действия должны иметь ряд составляющих, в основе которых - фиксация курса и удержание его, что продемонстрировало бы участникам рынка, «что НБУ способен вернуть рычаги управления этим курсом».

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул необходимость стабилизации национальной валюты, что, по его словам, должно стать одним из первых антикризисных шагов.

Новость для киевлян. Киевская городская государственная администрация издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы.

Этими распоряжениями признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября с.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря с.г.

Выборы - не главное. Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил в интервью телеканалу ICTV, что внеочередные выборы не могут быть первостепенным вопросом повестки дня во время экономического кризиса.

«Мы должны думать не о том, какая будет коалиция, а о том, как принять законодательные акты для унормирования кризисной ситуации в обществе. Это основное», – сказал глава Секретариата Президента Украины.

В первую очередь речь идет о принятии бюджета, для чего необходима единая позиция всего парламента, а не ситуативное большинство в 226 голосов, и нового спикера, которого необходимо избрать в ближайшее время.

Передавая позицию главы государства, В.БАЛОГА подтвердил, что проведение внеочередных выборов не является приоритетным вопросом.

«Не нужны Президенту выборы, когда сегодня в повестке дня есть такая большая проблема, как экономический кризис. Надо думать сегодня об обществе, а затем будем думать, как сделать так, чтобы были учтены позиции всех политических игроков, которые сегодня представлены в Верховной Раде», – сказал В.БАЛОГА..

НБУ снова повысил доллар. Согласно информации официального сайта НБУ, на 1 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 687.7700 (на 28 ноября – 674.1800)

100 EUR – 875.3249 (на 28 ноября – 869.6922)

10 RUR – 2.4914 (на 28 ноября – 2.4586)