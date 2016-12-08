Prozorro стала победителем международной премии Open Government Awards 2016

Украинская система государственных закупок Prozorro стала победителем международной премии в сфере открытого правительства Open Government Awards 2016.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Премия отмечает общественные инициативы, которые используют правительственные данные для достижения социально важных целей. Авторы инициатив должны были продемонстрировать реальные результаты прозрачного использования правительственных данных.

Как отмечают организаторы премии, система Prozorro «проливает свет на коррупционные практики закупок в Украине». Кроме того, Украина получила особое признание за привлечение к проекту молодых специалистов.

«Успех системы Prozorro доказывает, что Украина может предложить миру действительно инновационные ИТ-решения. Наш опыт реализации реформы публичных закупок, основанный на одной из лучших систем e-procurement (электронных закупок - УНИАН) в мире, стал образцом для других. Сегодня мы уже готовы распространять положительный опыт как на другие государственные сферы, так и на другие страны», - передает пресс-служба Минэкономразвития слова заместителя министра Максима Нефедова.

Как сообщал УНИАН, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех госзаказчиков с 1 августа, по состоянию на 2 декабря составила более 8 млрд грн, что более чем в полтора раза превышает прогноз Министерства экономического развития и торговли на 2016 год.

Украинская система Prozorro весной получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.