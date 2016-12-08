Децентрализация дала возможность развития социальной сферы на местах - Гройсман
Премьер отметил, что развитие социальной сферы на местах стало возможным благодаря децентрализации системы финансирования регионов.
Начатый правительством в 2014 году процесс децентрализации системы государственных финансов изменил систему финансирования регионов, а также обеспечил возможности развития социальной сферы на местах, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения Тернопольской области.
В рамках поездки Гройсман вручил ключи от школьных автобусов директорам 13 школ области.
"Такие автобусы должны быть в каждой школе, где мы учим детей", - сказал глава правительства.
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При этом он подчеркнул, что сам факт покупки автобусов стал возможен благодаря децентрализации и повышению доходов местных бюджетов. "Децентрализация - это возможность, которую мы сегодня с вами используем", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2014 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, по своему усмотрению. По состоянию на конец текущего года дополнительные доходы местных бюджетов составили 44 миллиардов гривень.