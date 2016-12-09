Минэкономразвития представило нового главу Госстата

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив представил коллективу нового главу Государственной службы статистики Игоря Вернера, а также его первого заместителя Андрея Ищенко, назначенных правительством 30 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

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Согласно сообщению, Игорь Вернер в 1987-2009 годах служил в Вооруженных силах Украины, в 2009-2011 годах работал в отделе информационных технологий Госстата, в 2011-2014 годах - в Государственной службе статистики Украины, а с 2014-го и до нового назначения в Главном управлении региональной статистики.

Ищенко в 1999-2001 годах работал в Министерстве финансов Украины, а с 2001 и до сих пор - в секретариате Кабинета министров, в частности - в Департаменте по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС и Управлении аналитического обеспечения правительственного офиса по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал УНИАН, с 2014 года исполняющим обязанности главы Госстата была заместитель главы ведомства Ирина Жук.