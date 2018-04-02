Баланс недели: провал приватизации ОПЗ, бои на подступах к бюджету и сдержанные прогнозы Нацбанка

Уходящая неделя, как и ожидалось, была насыщенной на политические и экономические новости, заявления и прогнозы. На финишную прямую вышли сразу несколько переговорных процессов - как внутри, так и за пределами страны. Ключевым политическим решением стал достигнутый странами Евросоюза компромисс по процедуре приостановки безвизовых режимов с третьими странами. На уходящей неделе механизм был выработан и передан для обсуждения в Совет ЕС и Европарламент. Утверждение документа откроет для граждан европейской страны - Украины возможность безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны.

На европейской дороге Украину ждут не только розы, но и шипы. На уходящей неделе европейцы подтвердили свою позицию по выделению нашей стране транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Получить эти средства до конца года Киев, вероятнее всего, не сможет. Главная тому причина - сохранение моратория на экспорт леса-кругляка и отсутствие решения Верховной Рады по его снятию.

Деньги ЕС - не единственная потенциальная потеря. В минувший четверг стало известно, что до конца года Украина также не получит четвертый транш по программе сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом в размере 1,3 млрд долл. В расписании Совета директоров Фонда, оценивающего результаты реформ, украинский вопрос не значится. Как отметил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс, организовать такое заседание до конца декабря весьма проблематично, в том числе потому, что Киев не выполнил целый ряд условий, включая принятие проекта госбюджета на 2017 год.

Финишная прямая в газовом споре

В минувший понедельник в Стокгольмском арбитражном суде завершились слушания по «транзитному» контракту между национальным энергохолдингом «Нафтогазом Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом». Тремя неделями ранее арбитражные слушания прошли по спору о цене на газ и об использовании формулы «бери или плати».

Представление позиций сторон, имеющих взаимные претензии в объеме свыше 30 млрд долл., завершено. Процесс, который Украина ведет с 2014 года, вышел на финальную стадию: теперь все зависит от арбитров. Их окончательный вердикт, не подлежащий оспариванию, ждут в первой половине следующего года. Причем украинская сторона оценивает шансы на победу весьма высоко. А перспективы, к примеру, достижения мирового соглашения, по делу даже не рассматриваются.

«В этой ситуации оно (соглашение - УНИАН) невозможно - велика разница в позиции сторон. Да и сам арбитраж настолько значителен и важен, что я бы не ожидал мировых соглашений в этом конкретном случае», - прокомментировал ситуацию глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Если Украина выиграет транзитный спор, то рост стоимости транспортировки газа по нашей территории на ближайшие три года может составить 4 млрд долл. в год. Еще 12 млрд долл. Украина может получить в качестве компенсации за недополученные доходы в период с 2010 по 2015 год. Выигрыш в другом - ценовом споре позволит Украине отойти от формулы «бери или плати» и в дальнейшем выстраивать отношения с «Газпромом» исключительно на рыночных принципах - в зависимости от приемлемости цены и условий поставки топлива.

К слову, о транзите, цене и условиях поставки российского газа в Украину и Европу говорили на уходящей неделе не только в Стокгольме. В пятницу в Брюсселе под эгидой Европейской комиссии прошли трехсторонние «газовые» переговоры в формате Украина - ЕС - Россия. Обсуждали условия нового «зимнего пакета» - на срок до апреля 2017 года. Свою позицию украинская делегация, которую возглавил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, обозначила накануне встречи. Цена на газ, как подчеркивали в Киеве, должна быть ниже европейской. В противном случае закупки не имеют смысла: с текущими запасами и объемами закачки из Европы Украина вполне обойдется и без российского топлива даже в условиях низких температур и пиковых нагрузок на энергосистему.

Кроме того, Украина в рамках переговоров подняла вопрос неоправданного монопольного положения «Газпрома» на европейском газовом рынке. Накануне дискуссий в Брюсселе Хозяйственный суд Киева обязал «Газпром» выплатить в пользу Украины штраф и пеню на общую сумму 171 млрд грн за прямое нарушение украинского антимонопольного законодательства. Аналогичных мер или ограничений Киев ждет и от европейских коллег.

Гнев премьера на головы бездарных приватизаторов

Провалом уходящей недели стала третья за последние семь лет попытка продать один из основных химических активов страны - Одесский припортовый завод. Торги должны были состояться 14 декабря, однако уже 6 декабря, завершив этап сбора заявок, Фонд госимущества признал полное отсутствие интереса покупателей. Таким образом, конкурс по продаже 99,6% акций завода был признан несостоявшимся.

Глава Фонда Игорь Билоус предположил, что виной всему - долги завода в размере 251 млн долл. перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и долг порядка 500 млн грн перед НАК «Нафтогаз Украины», высокая цена на газ - ключевого энергоносителя для производства, общая нестабильность рыночной конъюнктуры и политической обстановки внутри страны. Этот негатив, по мнению Билоуса, «не перебила» даже низкая цена на актив - порядка 200 млн долл.

Впрочем, в правительстве на этот счет высказали иное мнение. На заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от Билоуса отчитаться о проделанной работе и пригрозил серьезными последствиями, в том числе кадровыми, за срыв приватизации.

«Это - не компетенция правительства, но я бы вас уже сейчас поувольнял. Так бездарно управлять госимуществом, нужно еще поучиться», - сказал Гройсман.

Глава ФГИУ пообещал отчет предоставить, но писать заявление об отставке не стал. У Фонда, по его словам, большие планы, в частности, по приватизации шести облэнерго, на которые претендуют сразу 20 компаний «с мировыми именами».

«Что же до судьбы ОПЗ, то есть несколько вариантов: остановить завод, потому что убыточен, передать туда, где есть газ (компаниям, располагающим возможностью покупки дешевого газа - УНИАН), и оперировать им до тех пор, пока не наступит лучший рынок. А он наступит, наверное, в 2019 году. Так, по крайней мере, говорят эксперты. И вот сейчас нужно решить (что делать с ОПЗ - УНИАН)», - заявил Билоус.

Бюджет под новогоднюю елочку

Не удалось на уходящей неделе соблюсти и сроки рассмотрения проекта закона о государственном бюджете на 2017 год. Документ должен быть принят в целом в первых числах декабря, однако по факту руки у парламентариев дошли лишь до сопутствующих госбюджету законопроектов. Пленарная неделя завершилась, а проект госсметы не прошел даже второго чтения. Бюджет уже традиционно будут рассматривать и принимать ближе к Новому году, несмотря на то, что подали его в Верховную Раду вовремя.

Единственное, чем может похвалиться парламент, так это принятием на уходящей неделе законопроекта, вдвое повышающего минимальную зарплату с января 2017 года. Большая часть остальных «бюджетных» законопроектов приняты лишь в первом чтении.

Депутаты еще проведут баталии по внесению изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования образования, медицины и социальной сферы, в очередной раз попытаются рассмотреть многострадальный законопроект о спецконфискации, законопроект об увеличении финансовой поддержки госшахт в 2017 году на 1 млрд грн.

Также законодатели продолжат дискуссии о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие передачу прав по управлению базами данных налогоплательщиков на уровень Министерства финансов, введение электронного кабинета плательщика налогов, внедрение единого реестра налоговых консультаций, единого реестра возмещения НДС и налоговых каникулах для малого бизнеса.

В правительстве рассчитывают, что Рада успеет принять все законопроекты, и в новый год страна войдет с новым бюджетом, обновленным Налоговым кодексом и рядом других новаций, способствующих экономическому развитию.

«Хочу заверить, что после принятия бюджета на 2017 год Украина будет развиваться и люди почувствуют это. Но это зависит от вашего участия и поддержки законов», - отметил Гройсман, обращаясь к парламентариям.

Однако услышат ли народные депутаты главу правительства - вопрос. Опыт голосования на уходящей неделе показал: даже при 340 зарегистрированных депутатах в зале парламента, голоса «за» необходимые стране документы набираются с четвертой, а то и пятой попытки.

Нацбанк уполномочен предупредить

Традиционный брифинг по вопросам монетарной политики прошел на уходящей неделе в Национальном банке. И если раньше такие встречи несли рынку преимущественно «успокаивающие» новости - о снижении учетной ставки, дальнейшей либерализации валютного регулирования, то в минувший четверг оптимизм банкиров сменился легкой тревогой за ценовую стабильность.

«С момента предыдущего решения по монетарной политике выросли риски для дальнейшей инфляционной динамики, которые вынуждают Национальный банк более сдержанно осуществлять смягчение монетарной политики», - заявили в НБУ.

Там ожидают, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн добавит к показателю инфляции следующего года лишь около 1%.

В этой связи правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной - на уровне 14% годовых. Это, по мнению регулятора, позволит нивелировать инфляционные риски будущего года.

Дальнейших валютных послаблений Нацбанк также не анонсировал, но сообщил о завершении к концу года программы докапитализации крупнейших банков. Глава НБУ Валерия Гонтарева заверила, что каких-либо сюрпризов в этой части не ждет, и свою оценку процессу докапитализации даст в конце декабря.

Сдержанная статистика

Ряд статистических показателей обнародовали на уходящей неделе Госстат, Минэкономразвития, Минфин и Национальный банк.

Так, по данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,8% к предыдущему месяцу. Потребительские цены с начала года выросли в целом на 11,4%. Больше всего подорожали горячая вода и отопление – на 22%, электроэнергия - на 60%, газ – на 42%, молоко – на 7,3%, масло – на 6,6%.

Прогноз роста промпроизводства по итогам года обнародовало Минэкономразвития. По мнению специалистов ведомства, промышленность вырастет в 2016 году на 1,2-1,5%. Причем сдерживающими факторами останутся торговые ограничения со стороны РФ, стимулирующими - внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Минфин сообщил о росте доходов местных бюджетов - плюс 44 млрд грн по итогам 11 месяцев. «Это - реальные инвестиции, которые мы можем направлять во все сферы жизни и модернизировать наши города», - прокомментировал достигнутый показатель премьер Гройсман.

А вот международные резервы Нацбанка, пережившего в прошлом месяце жесткую атаку политиков популистов, организовывавших под стенами НБУ шумные проплаченные акции протеста, в ноябре снизились на 1,6%, до 15,3 млрд долл. «Снижение резервов в ноябре обусловлено усилением политического напряжения, необходимостью осуществления платежей по государственному долгу и переоценкой резервных активов», - объяснял ситуацию регулятор.

Таковы были основные экономические события уходящей недели. Ближайшие семь дней депутаты продолжат обсуждать бюджет-2017 на заседаниях парламентских комитетов, а страна сможет оценить новый график междугороднего сообщения от «Укрзализныци». В понедельник, 12 декабря, Киев посетит друг Украины - президент Литовской республики Даля Грибаускайте, которая проведет переговоры с президентом Петром Порошенко и примет участие в украинско-литовском бизнес-форуме.

Олеся Сафронова (УНИАН)