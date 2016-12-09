Госдума "заморозила" на три года пенсионные накопления около 30 миллионов россиян
15:36, 09 декабря 2016Разное
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Это уже четвертая по счету «заморозка» накоплений, в первый раз правительство предложило эту меру в 2014 году.
Иллюстрация REUTERS
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий «заморозку» пенсионных накоплений россиян в ближайшие три года, передает «Росбалт».
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Это уже четвертая по счету «заморозка» накоплений, в первый раз правительство предложило эту меру в 2014 году.
Законопроект устанавливает обязанность ПФР в 2017—2019 годах учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
По подсчетам Минфина РФ, закон коснется около 30 млн человек.
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