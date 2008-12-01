Главное на 1 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня. Размер минимальной заработной платы в Украине с 545 грн. увеличен до 605 грн.

Такое изменение произошло в соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2008 год». В Министерстве труда и социальной политики ранее заявляли, что после повышения уровня минимальной зарплаты соответствующее повышение выплат пройдет по всей тарифной сетке.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует на конец 2008 года инфляцию на уровне 23%. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу «1+1».

По словам Президента, по итогам этого года инфляция ожидается в пределах 23%, а по оптовым товарам – 27-30%.

В.ЮЩЕНКО прибавил, что в целом страну ожидает снижение инфляционных процессов, однако оно не будет настолько существенным, чтобы получить тот показатель, который был заложен в проекте бюджета.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что нынешний государственный бюджет будет выполнен. Он отметил, что на сегодня перевыполнение бюджета составляет 106%.

Новость по «газовому долгу». Официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что первую часть украинского долга за поставки газа уже получена, и если в понедельник Украина погасит задолженность за сентябрь и часть октября, то во вторник начнутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России. Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 1 декабря прекратило коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации по контракту с ОАО «Интер РАО ЕЭС», сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

Нерадостная новость для Днепропетровской области. С 1 декабря НАК “Нафтогаз Украины” в связи с задолженностью может ограничить газоснабжение крупных городов Днепропетровской области Украины – Днепропетровска, Днепродзержинска, Павлограда и Кривого Рога, сообщил а начальник областного управления ЖКХ Александра ТАСЛИЦКИЙ. По словам чиновника, предупреждение об ограничении подачи газа с 1 декабря в случае неполных текущих расчетов поступило руководителям отмеченных городов от “Нафтогаза Украины”.

Информация для автомобилистов. Кабинет министров намерен увеличить акцизный сбор на автомобили, в частности, для получения дополнительных источников на финансирование автодорог, сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС сегодня после заседания относительно строительства автодорог при участии премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Дана была команда пересмотреть и повысить источники финансирования автодорог, и в том числе акцизный сбор (на автомобили - УНИАН) повысить, чтобы компенсировать потери от снижения налога на автомобили и шины для них, которое произошло после вступления в ВТО», - отметил В.ГУРЖОС.

Доллар продолжает дорожать. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок - 7,2075/7,4450 грн.

Цены на российскую валюту составили 0,2520/0,2620 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз - 9,1330/9,4405 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – до 1,2675/1,2677 долл. США (в пятницу - 1,2940/1,2942).

В пятницу Национальный банк Украины на рынок не выходил.