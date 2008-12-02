В Министерстве внутренних дел Украины состоится брифинг для журналистов на тему: «Результаты работы милиции по противодействию злоупотреблением в кредитно-финансовой сфере».

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Председатель Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор) Вадим Гуржос проведет пресс-конференция на тему: Подготовка путевого хозяйства Украины к Евро-2012”.

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Состоится восьмое заседание Украинского клуба экономистов на тему: “Валютно-финансовая ситуация в Украине: зачем Нацбанк, Президент и Правительство уничтожают гривню и национальный бизнес?”. Участники: экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко; ректор Национальной академии управления Сергей Ерохин; директор Института трансформации общества Олег Соскин. Вопросы: Кто виноват в девальвации гривни? Должны ли П.Порошенко и В.Стельмах пойти в отставку? Украина - жертва международных валютно-финансовых спекуляций? При каких условиях сможет выжить малый и средний национальный бизнес?

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Возле Кабинета Министров планируется проведение акции протеста работников фармацевтической отрасли против разрушения системы обеспечения лекарственными средствами населения Украины. В акции планируется участие 3 тыс. работников аптек, фармпредприятий из разных регионов Украины.

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Пресс-конференция на тему: "Перспективы профсоюзного движения и социальная ситуация в Украине", на которой будут определены социальные проблемы (по отраслям и регионам) связанные с экономическим кризисом, а также отражены перспективы и противоречия развития профсоюзного движения в Украине. Участники: члены совета Федерации профсоюзов Украины Александр Щурик (Крым), Василий Глушко (Львов), Ирина Гученко (Киев).

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Пресс-конференция на тему: “Избран победитель международного архитектурного конкурса на лучший проект комплекса “Мистецький арсенал”. Участники: Игорь Тарасюк, руководитель Государственного управления делами; Игорь Диковский, ген.директор ГП «Мистецький арсенал»; Владимир Шлапета, член жюри, архитектор, Брно, Прага/Чешская Республика; Бенжамин Хоссбах, директор компании «Фазе айнс»; победитель архитектурного конкурса (его имя жюри определило 1 декабря).

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Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры также проведет свое заседание.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Факты давления со стороны силовых структур на предпринимателей”. В работе примет участие директор юридической фирмы “Элит Консалтинг” и основатель ООО “Эверест” Дмитрий Белан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.