Ющенко против избрания Президента в ВР

Президент Виктор ЮЩЕНКО считает, что избрание главы государства Верховной Радой будет сокрушительным ударом по свободе и демократии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая вчера в программе «Свобода слова» на ІСТV.

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию относительно необходимости создания конституционного совета из независимых специалистов и экспертов, которые бы разработали проект изменений в Конституцию и предложили его на рассмотрение парламента.

Он также настаивает, что по некоторым ключевым вопросам необходимо посоветоваться с народом путем проведения референдума.

«Чтобы это не был «удел» трех-четырех политических сил или даже двух. Когда сейчас распространяется мысль о том, как расписать страну на 20 лет наперед между двумя политическими силами, и один из вариантов – избрание Президента в парламенте, чтобы дать гарантию второй стороне», - сказал он, выразив убеждение, что для унитарного государства, которым является Украина, это будет сокрушительный удар по свободе и демократии.

В.ЮЩЕНКО убежден, что в нашем государстве должна быть хоть одна должность, которая может сбалансировать разные территории, ветви власти.

Он также подчеркнул, что сегодня есть много заготовок, «которые формируют определенные подозрения».

По словам Президента, даже те проекты изменений в Конституцию, которые уже внесены на рассмотрение парламента, не всегда принадлежат авторству депутатов.

«Там есть авторы, которые находятся даже не в парламенте, даже не в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он предостерег от ошибок, наподобие 2004 года, когда была осуществлена непродуманная конституционная реформа. «Важно, чтобы мы не стали на путь чужих заготовок», - отметил Президент.