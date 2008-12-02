На рынке труда Севастополя 2 тыс. вакансий

На рынке труда Севастополя на сегодня насчитывается 2 тыс. вакансий, 60% из них - на рабочие специальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Севастопольского центра занятости Александр КЛИМОВ сегодня на брифинге.

По словам А.КЛИМОВА, «мы в Севастополе привыкли, что у нас с каждым годом потихоньку снижалось напряжение на рынке труда, регистрировалось все меньше безработных, уровень безработицы был одним из самых низких в Украине. Он и сейчас таковым является, мы после города Киева, уровень безработицы у нас составляет 2,9%, тогда как в среднем по Украине - 6,2%».

Между тем директор центра занятости отметил, что «если в течение 10 месяцев текущего года ситуация у нас была стабильная…, то уже начиная с октября и в ноябре картина несколько изменилась: каждый день в центре занятости регистрируется по 20-30 человек». «Таким образом, количество зарегистрированных в службе занятости по состоянию на сегодняшнее число составляет 1700 человек», - сказал он.

По информации А.КЛИМОВА, в октябре-ноябре 2008 года 75 предприятий Севастополя представили списки в городской центр занятости на предстоящее сокращение 602 работников. Из них по отраслям: 23% - занятых в строительстве, 15,4% - вольнонаемный персонал воинских частей, 15,8% - судостроительные и судоремонтные предприятия, 9,8% - добывающая промышленность, 9% - рыбная отрасль, и около 10% - торговля и сфера услуг.

Говоря о вакансиях в городе, он отметил, что наиболее востребованные на сегодня являются водители (требуется 182 человека), военнослужащие на контрактную службу, милиционеры - 118, инженеры - 44, подсобные рабочие - 21, продавцы - 58, слесари в самые разные структуры - 130, уборщицы - 138 человек. «60% - это рабочие специальности, востребованные на рынке труда», - сказал А.КЛИМОВ.