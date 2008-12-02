Продажи чипов в мире сократились на 2,4%

Мировой уровень продаж чипов - носителей памяти для фотокамер, мобильных телефонов и аудиоаппаратуры снизился на 2,4% по сравнению с октябрем прошлого года, сообщает k2kapital со ссылкой на CNN.

По данным Ассоциации индустрии полупроводников (Semiconductor Industry Association), мировой уровень продаж чипов составил в октябре 22,5 млрд. долл., по сравнению с 23 млрд. долл. в октябре прошлого года.

Главной причиной снижения SIA считает падение цен на чипы. Исключая чипы, уровень продаж в отрасли вырос за год на 3,8%.

Продажи флеш-памяти NAND, также используемой в фотокамерах, мобильных телефонах и аудиоплеерах, упали на 41% в денежном исчислении, хотя совокупный объем проданной памяти вырос на 123%.

Уровень продаж чипов DRAM, используемых в компьютерах, снизился по сравнению с прошлым годом на 14%, но совокупный объем проданной на этих носителях памяти вырос на 73%.

"Ожидается, что всемирный финансовый кризис продолжит влиять на спрос на полупроводники и в 2009 г.", говорится в заявлении президента SIA Джорджа Скейлиса (George Scalise). "По прогнозам, в 2009 г. продажи компьютеров должны снизиться на 5%, а продажи мобильных телефонов - на 9%. Компьютеры и мобильные телефоны обеспечивают примерно 60% общего спроса на полупроводники".