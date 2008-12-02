В ВР перерыв до четверга

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до четверга, 4 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего решения проголосовали 340 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на пленарном заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, перерыв в работе парламента должен быть использован депутатами для завершения консультаций по избранию спикера и подготовки антикризисных законопроектов.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что во время вчерашнего заседания Согласительного совета ни одна из фракций не заявила о готовности к избранию спикера.

Кроме того, первый заместитель председателя ВР напомнил, что в парламенте зарегистрированы 26 проектов законов и только один из них прошел обсуждение в комитете.

А.ЛАВРИНОВИЧ обратился к председателям комитетов с просьбой обеспечить полноценное рассмотрение антикризисных законопроектов.

Также А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в парламенте до сих пор не зарегистрирован проект государственного бюджета на 2009 год, хотя Кабинет министров обязан это сделать.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что именно бюджет 2009 года должен стать главным антикризисным документом страны. При этом он выразил надежду, что в четверг парламент начнет свою работу именно с избрания спикера.