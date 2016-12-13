SWIFT предупредила банки по всему миру о возросшей киберугрозе

Международная платежная система SWIFT предупредила о возросших киберугрозах для банков, так как хакеры нашли новые способы проведения атак. Соответствующее письмо компания разослала банкам по всему миру, сообщает РБК.

"Письмо было отправлено 2 ноября. Кибератаки и новые тактические решения хакеров подчеркнули уязвимость сети обмена SWIFT, по которой ежедневно переводятся миллиарды долларов", - говорится в сообщении.

"Угроза очень стойкая, адаптируемая и изощренная, и она все еще остается", - написала SWIFT в письме.

Отмечается, что согласно недавно раскрытым данным, SWIFT все еще находится в группе риска спустя год, после того как хакеры в феврале украли 81 миллион долларов у Центрального банка Бангладеш.

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"Банки, которые используют SWIFT, в том числе центральные банки и коммерческие банки, подверглись "значительному" количеству атак, и в четверти из них хакерам удалось украсть деньги", - отмечает издание со ссылкой на заявление главы отдела по безопасности клиентов Стивена Гиндердале.

В письме SWIFT предупредила своих клиентов, что хакеры улучшили свои методы кибератак, ставя под угрозу банковские системы. Одна из новых тактик, говорится в письме, позволяет использовать программное обеспечение, которое может получить доступ к компьютерам, через которые предоставляются услуги по технической поддержке.

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать случаи, когда хакеры угрожали нашим клиентам", - отмечается в письме SWIFT. Воры присылали им ложные платежные инструкции через систему SWIFT.