В ОАО «Днепроэнерго» утвержден коллективный договор на 2009 год

Киев. 2 декабря УНИАН. Конференция трудового коллектива энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» утвердила коллективный договор на 2009 год. Как указывается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН, компания «подтвердила свое намерение сохранить трудовой коллектив и продолжить его социальную поддержку в следующем году, несмотря на влияние экономического кризиса».

За основу нового документа был взят договор 2008 года, где "в полном объеме сохранены действующие социальные гарантии с изменениями и дополнениями согласно действующему законодательству". Также произошло расширение перечня предоставляемых льгот. Например, согласно этому договору, на протяжении 2009 года будет приобретено 12 квартир для молодых специалистов.

Средняя заработная плата работников «Днепроэнерго» за 10 месяцев 2008 года выросла на 37% и составила 3044 грн. Этот рост, говорится в релизе, обусловлен планомерным повышением окладов, тарифных ставок в соответствии с отраслевым соглашением на 2008-2010 годы, коллективным договором на 2008 г. и установления расчетной величины заработной платы в размере 125% прожиточного минимума.

Справка УНИАН. «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Владеет тремя тепловыми электростанциями – Запорожской, Криворожской и Приднепровской – суммарной установленной мощностью 8,185 ГВт.

Чистая прибыль за 10 месяцев 2008 года составила 33 млн. 886 тыс. грн.

По итогам 2007 года доля ОАО «Днепроэнерго» на рынке тепловой генерации Украины составила 22,76% (8,7% всей генерации Украины.