Главное на 2 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня в банковской сфере. Со 2 декабря Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения на наличном валютном рынке. Об этом говорится в постановлении НБУ №408, которым располагает УНИАН.

«Со 2 декабря 2008 года на наличном валютном рынке Украины уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты без ограничений относительно размера маржи между курсом покупки и продажи наличной иностранной валюты и предельного отклонения курса покупки и продажи наличной иностранной валюты от официального курса гривны к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины», - говорится в документе.

Относительно банковской сферы еще одна новость. НБУ заявил, что завтра готов осуществить валютную интервенцию по продаже доллара США путем проведения валютного аукциона, говорится в телеграмме Нацбанка № 13-117/5554-16853 от 2 декабря.

При этом в телеграмме указывается, что банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет Нацбанка. Заявки будут приниматься до 14.00 завтрашнего дня. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.

Стоит отметить, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,2450/7,4350 грн., цены на российскую валюту составили 0,2510/0,2620 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,1200/9,3650 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали - 1,2591/1,2593 долл. США (понедельник - 1,2675/1,2677).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Есть новость и в кредитной политике. Министерство финансов предлагает зафиксировать курс по большей части валютного кредита на уровне 5,05 грн. за доллар. Как пишет "Дело", Минфин 1 декабря провел совещание с банкирами по поводу внедрения нового механизма погашения кредитов. Один из обсуждаемых вариантов - зафиксировать курс на уровне 5,05 гривни за доллар для погашения заемщиками части уже выданных кредитов. Для того, чтобы банки не потеряли на разнице курсов, Минфин предлагает разрешить им полученные убытки списывать на валовые затраты. Это позволит финансовым учреждениям уменьшить сумму налоговых отчислений с прибыли. Национальный банк пока изучает инициативу Минфина. Скорее всего, главный регулятор предложит банкам самим определяться с политикой по отношению к заемщикам.

Новость в финансовом секторе от правительства. Кабмин принял решение о 12-месячном ограничении срока подготовки проектов, реализацию которых планируется осуществлять с использованием средств международных финансовых организаций (ранее этот срок мог составлять 28-30 мес). Соответствующее постановление №1027 принято на заседании Кабмина 26 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, введение в действие этого постановления отвечает неотложным потребностям как МФО, так и Украины в обеспечении эффективного привлечения и использования инвестиционных ресурсов для развития и даст новый толчок для активизации плодотворного Украины и ВБ.

По данным Минэкономики, Украина инициирует 4 инвестиционных проекта развития инфраструктуры, что позволит привлечь дополнительные ресурсы в сферу энергетики и транспорта на общую сумму около 1,4 млрд. долларов США.

Украина рассчитывает на проведение переговоров с ВБ и утверждение Советом директоров банка до 30 июня 2009 года следующих проектов: «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения»; «Реабилитация гидроэлектростанций»; «Реабилитация и развитие системы электроснабжения г. Киева»; «Повышение пропускной способности железнодорожного направления Знаменка-Джанкой».

В 2008 году портфель проектов ВБ, которые находятся на всех стадиях проектного цикла (инициация, подготовки и реализации) достиг почти 3,5 млрд. долларов США. В активной фазе реализации находилось 9 инвестиционных проектов на сумму 817,517 млн. долл. США, а также 1 системный проект «Вторая ссуда на политику развития».

Напомним, что Совет директоров Всемирного банка 23 декабря планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития, средства будут предназначены для покрытия дефицита госбюджета.

Есть новости в энергетическом секторе. ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-ноябре увеличила транзит природного газа в страны Европы на 7,6%, или на 7,6 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 107,5 млрд. куб. м, что является наивысшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

Между тем, АЭС Украины, по оперативным данным, в январе-ноябре текущего года сократили производство электроэнергии на 2,67%, или на 2,273 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 82,301 млрд. кВт/ч.

И еще одна новость в ТЭК - собрание акционеров «Укрнафты» не состоялось из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг.

Напомним, с начала года не состоялись четыре назначенных собрания акционеров ОАО «Укрнафта».

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране. 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Не осталась первая половина сегодняшнего дня без новостей от МВД. В этом году на 22% увеличилось количество махинаций в банковской сфере, заявил начальник Государственного департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид Скалозуб.

По его словам, в данное время МВД тесно сотрудничает со службами безопасности «Ощадбанка», «Райффайзенбанк Аваль» и несколькими другими банками, и это помогает выявлять нарушения во время операций по оформлению и выдаче кредитов.

«К сожалению, многие другие банки, ссылаясь на банковскую тайну, плохо идут на сотрудничество с правоохранительными органами. Наверное, они переживают за свой имидж», - добавил Л.Скалозуб.

Затрагивая тему деятельности кредитных союзов, которых в настоящее время в Украине насчитывается более 800, он сообщил, что в этом году в этой сфере было раскрыто 338 злоупотреблений со средствами вкладчиков. По его словам, сегодня наблюдается «интерес граждан к кредитным союзам». Такую тенденцию он объяснил тем, что кредитные союзы предлагают большие, чем банки, проценты по вкладам.

Он также отметил, что МВД за последнюю неделю зафиксировало более 1000 нарушений правил валютообменных операций. По его словам, сумма изъятых в связи с этим средств достигает 278 тыс. долл., приблизительно 200 тыс. евро и более 1,5 млн. грн.

Есть новость для киевлян. АК «Киевэнерго” 4 декабря намерена ограничить энергоснабжение ОАО “Киевводоканал” в случае непогашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Как отметил председатель правления “Киевэнерго” Эдуард Соколовский, на сегодняшний день долг водоканала за потребленную электроэнергию превысил 392 млн. грн. При этом в текущем году компания задолжала более 120 млн. грн.

“В четверг, 4 числа, компания своевременно уведомила и Киевскую городскую госадминистрацию, и предприятие-должника о том, что в случае не проведения расчетов до указанной даты будет вынуждена ограничить энергоснабжение “Киевводоканала” до экологической брони”, - сказал он.

Также председатель правления «Киевэнерго» сообщил, что на сегодняшний день ЖЭКи Киева задолжали компании за электроэнергию около 200 млн. грн. В случае непогашения задолженности компания прибегнет к ограничению электроснабжения с 12 декабря.

Напоследок о политике. В работе Верховной Рады объявлен перерыв до четверга, 4 декабря. Как отметил председательствующий на пленарном заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Лавринович, перерыв в работе парламента должен быть использован депутатами для завершения консультаций по избранию спикера и подготовки антикризисных законопроектов.